我国空军C-130将分多次 空投食物与药物助加沙

新加坡援助加沙的第三批物资已运抵约旦，空投行动由我国武装部队的C-130运输机执飞，把食物和药物投入加沙境内。新加坡民众仍可捐赠物资，由人道机构紧急运往约旦加入空投。

我国两架军机——A330多用途添油运输机和C-130运输机，从新加坡飞抵约旦阿卜杜拉二世国王空军基地后，武装部队人员便紧锣密鼓地展开筹备工作，把所有物资集中放入C-130机舱内，以便执行空投任务。这批物资包括食物、药物与医疗器材等，是我国根据加沙的实际需求，与约旦商讨后准备的。

基于安全等理由，当局未向媒体透露空投的具体的日期和时间。不过，据了解，我国军人将分多次进行空投。

在中东访问的外交部长维文医生和国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈，星期天（3月17日）在基地视察准备工作。在场的还包括约旦武装部队准将伊马德（Emad Ziad Malkawi） ，以及约旦哈希姆慈善机构秘书长侯赛因（Hussein Al Shebli）。

有别于早前的两批物资，新加坡这回首次直接参与运送行动，把第三批物资送入加沙境内。

维文说，新加坡与约旦的深厚关系，是促成这次行动的关键。除了新加坡和约旦，还有美国、法国、阿拉伯联合酋长国和埃及等国也在加沙空投物资，至今已进行超过20次。

“事缘两个多星期前，我和约旦外长的一通电话。现在我们到了这里，而且团队已经准备就绪。”

维文感谢参与这次行动的69名新加坡武装部队人员。他说：“这项行动能拯救生命，也反映了新加坡人对在加沙的巴勒斯坦人的关心、关注和关怀。”

来自埃及（右起）、新加坡、德国和比利时的军用运输机，停放在约旦阿卜杜拉二世国王空军基地。（海峡时报）

扎吉哈则说，行动适逢斋戒月，希望投送物资不仅能为加沙人民提供实际帮助，更能为他们带来希望。“我们希望，在约旦武装部队的帮助下，投送行动将很快开始。”

扎吉哈也呼吁新加坡人继续踊跃捐赠物资，由人道机构快马加鞭送往约旦，再转交给我国武装部队人员或当地机构进行运送。

根据新加坡人道救援组织慈援（Mercy Relief）执行总监默罕默德（Muhammad Ashik），通过空运把物资送往约旦只需约18小时，但处理相关手续需要二周到四周。若通过海运则需三天到五天进行手续，运送时间约两周。

新加坡武装部队人员从我国空军A330多用途添油运输机，卸下援助加沙的第三批物资，以集中放入C-130机舱内，以便执行空投任务。（国防部提供）

据报道，巴勒斯坦武装组织哈马斯答应释放人质，换取以色列军队分阶段从加沙部分地区撤出，和释放巴勒斯坦囚犯。以色列决定派代表团回返卡塔尔参加和谈。

维文重申，目前最紧迫的是以哈双方即刻达成协议，无条件释放所有人质，并展开人道主义停火。

他说：“谈判不会一帆风顺。潜伏在底下的政治和军事矛盾非常复杂。我们只能希望，双方会为了加沙的无辜平民，保持冷静和理智。我们无法预测谈判何时会取得突破。但就如我说过的，当务之急是立即为加沙提供援助。”