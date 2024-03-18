以哈落实停火前 维文：空投物资非最佳方案但可救命

外交部长维文医生说，空投救援物资进入加沙不是最佳做法，但在以哈双方达成协议，落实人道主义停火前，每一批包含食物和药品的物资，都能拯救加沙平民性命，空投行动因此至关重要。

新加坡武装部队星期天（3月17日）为空投任务展开筹备工作，他们近日将在约旦武装部队的协助下，使用我国空军C-130运输机，把物资投入加沙境内。

相比加沙南部，加沙北部地区是遭受以军重创的重灾区，物资几乎无法通过陆路进入。世界卫生组织预计，加沙北部有30万名巴勒斯坦人严重缺乏粮食或干净食水，即将面临饥荒。

为缓解人道灾难，约旦、美国、法国、阿拉伯联合酋长国和埃及等国，在以色列当局的协调下展开空投行动，过去几周已进行超过20次。

然而，空投行动比陆路运输更复杂，每一轮空投行动所需的器材、燃油和人员费用约3万美元（约4万新元），却只能运送几公吨的物资。此外，加沙当地也反映有物资坠海、落入以色列领土，甚至造成人员伤亡。

3月8日，由于降落伞没有打开，一些救援物资重重坠落在加沙北部一栋民宅之上。据加沙最大医院的医疗人员汇报，这起事件造成五人死亡、10人受伤。

也有国际救援组织质疑物资落地后，会否真正送达有需要的加沙平民。

维文星期天在约旦阿卜杜拉二世国王空军基地接受媒体采访时说，最好的办法仍是通过陆路，因为这样才能够大量和快速地把所需物资送入加沙。然而，以哈双方谈判僵持，无法实现人道主义停火，几乎所有陆路站点被切断。

维文说：“虽然空投不足以满足需求，但每一次空投，每一次行动，都能为加沙人民的生活带来改善。”

据了解，我国武装部队将分多次进行空投任务，把新加坡人捐赠的物资送入加沙。

与此同时，国际社会也争分夺秒开辟海上通道。非政府组织“世界中央厨房”（World Central Kitchen）就在加沙市西南部建造一个临时码头，第一艘救援船已在星期六（16日）卸下200公吨的物资，派发给加沙各地。

美国也在塞浦路斯兴建临时浮动码头，为加沙平民运送粮食和其他援助物资。码头预计动员1000名士兵，用时约60天建成。