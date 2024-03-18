维文会见约旦国王和首相 感谢促成物资空投加沙安排

外交部长维文医生会见约旦国王阿卜杜拉二世和正副首相，感谢当局在短短两周内促成安排，让我国通过约旦把救援物资空投加沙境内。

维文星期六（3月16日）在约旦王宫会见国王阿卜杜拉二世，在场的还有王储侯赛因和国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈。

维文向阿卜杜拉二世传达李显龙总理对约旦促成我国展开物资空投的感谢，并对他在区域促进和平与稳定的领导角色表示支持，包括他为达成以巴两国方案协议所作出的努力。

阿卜杜拉二世乐见新加坡空军部队进行物资空投，说所有援助都能缓解加沙的人道危机。

维文祝贺阿卜杜拉二世继位25周年，两人也重申两国最高领导人之间基于信任和尊重的良好关系。

维文（右）与约旦首相兼国防大臣哈苏奈（Bisher al Khasawneh）会面，重申两国的国防关系。（外交部提供）

维文和扎吉哈随后也和约旦首相兼国防大臣哈苏奈（Bisher al Khasawneh），以及副首相兼外交与侨务部长埃伊曼（Ayman Safadi）会面。

维文和哈苏奈重申两国的国防关系，包括约旦空军部队在空投行动中，对新加坡空军部队的支持，并欢迎双方继续交换经验和最佳做法。两人也讨论加沙的人道危机，同意须加强运输援助物资。

维文和埃伊曼两个星期前曾通过话，探讨新加坡和约旦能如何合作，为情况危难的加沙提供救援物资。

维文和埃伊曼会面时相互拥抱，维文说“还是当面见更好”。我国外交部文告说，维文感谢约旦协助新加坡向加沙提供人道援助。两人指出，新约牢固的双边关系，使双方能够紧密合作。

两人也一致认为，当前迫切须要立即实现人道主义停火，并探讨如果通过更多渠道向加沙运送物资。

盼新约两国增进合作

约旦王储侯赛因曾在今年1月访问新加坡，两国官员当时签署了青年发展、环境管理等六项谅解备忘录。

外交部文告说，维文和阿卜杜拉二世对侯赛因的访问成果表示欢迎。维文和埃伊曼也期待加强和深化两国合作，包括在能力建设、技术和职业教育与培训，以及加强企业联系等领域的合作。