女经纪因医美疗程丧命 医美医生不认罪

32岁貌美女房屋经纪在接受医美疗程时心脏骤停送院，医院指错过急救的黄金时段，父亲星期一（3月18日）早上供证，指医美医生称救护车来迟，路上又遇上大塞车，才延长送院时间。

《新明日报》早前报道，女房地产经纪刘丽婷（32岁）于2019年3月8日到滨海湾一带的医美诊所Revival Medical & Aesthetics Centre进行医美疗程时，突然全身抽搐，心脏骤停送院，昏迷五天后过世。

负责疗程的医生陈炳义（35岁，音译）面对四项控状，包括一项疏忽导致他人死亡以及三项抵触保健产品法令（Health Products Act）的罪行。

控状指被告当时在无须为刘丽婷注射乙二胺四乙酸（EDTA）的情况下，注射过高浓度的剂量，速度又太快，导致她出现EDTA中毒反应，进而心脏骤停，最终不治。

EDTA是一种有机化合物，常用于肥皂和化妆品。

陈炳义不认罪，案件星期一早上开审，控方传召死者的父亲出庭供证。

父亲供证时说，他抵达中央医院时，医院的医生指死者错过了急救的黄金时段，但因为她还年轻，因此会尽力抢救。

同天傍晚，被告主动向父亲介绍自己，解释死者当天早上到医美诊所接受医美疗程，在给了麻药后，死者突然癫痫发作，接着心脏骤停，才紧急送院。

当父亲问被告为何会那么迟才送院？被告则告诉他，救护车来迟，又遇上大塞车，称救护车司机已经尽力了，只是遇上大塞车才没能更快抵达医院。

当时，父亲也曾问，为何医美诊所没有急救器材？被告告知，他们无需这类设备。

完整报道，请翻阅2024年3月18日的《新明日报》。