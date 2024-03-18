国会大厦工作48年 九旬前杂工逝世

每天第一个报到，每晚锁门后最后一个离开，48年来在国会大厦打扫和准备茶水，还为建国总理李光耀买午餐，国会大厦前杂工苏苗坤日前安详离世，享耆寿91岁。

苏苗坤从1954年起在国会大厦担任庶务总管，直至2002年退休，他在国会大厦工作近半世纪，是服务最久的庶务总管。历届议员都昵称他“阿坤”。

苏苗坤星期六（3月16日）清晨6时30分安详离世，家人依照他的遗愿办传统道教丧礼，在金文泰13街第118座组屋楼下为他设灵，星期三（20日）下午1时30分出殡。

本地服务最久的国会大厦庶务总管苏苗坤（右），生前与妻子张亚蕃甜蜜合照。（受访者提供）

他的长子苏国贤（67岁）向《新明日报》记者绘述父亲生平时透露，父亲小时家境清寒，三四年级便辍学，之后开始打工赚钱，曾当过园丁和球童。

他称，一次因缘际会下，有人问父亲要不要找一份“很稳”的工作，并介绍他到国会大厦担任杂工，才让父亲与国会大厦结下缘分。

“他到国会大厦工作时我都还没出生，之后一辈子都在里面工作，养大我们四兄弟姐妹，还把小妹供上大学。”

苏苗坤生前曾多次接受媒体采访，据报道，他过去主要负责管理大厦钥匙、打扫和为议员准备茶水。他每天第一个报到，晚上为大门上锁后，才最后一个离开，熟悉国会大厦内的每个角落。

每当国会开始前，他都会拿着一个装了107把钥匙的粉色冰淇淋塑料盒，与保安一同严谨地检查大厦内的每个房间，包括地下室和阁楼。确保一切正常后，保安才在门上贴上一张张“已检查”的贴纸。

此外，苏苗坤还有一份特别的职务——为建国总理李光耀买午餐。

苏苗坤过去受访说，他退休领纪念品下台后，经过李光耀身边，李光耀还亲自站起来与他握手，并向他道谢，这些回忆，一直深刻在他心中。

长子苏国贤也说道：“我觉得父亲对自己的工作引以为傲，虽然他是小职员，但他很光荣。”

完整报道，请翻阅2024年3月18日的《新明日报》。