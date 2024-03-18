中国使馆劝诫本地中国公民远离赌博

实施免签后，前来新加坡旅游的中国游客激增。中国驻新加坡大使馆领事提醒在本地的中国公民增强法律意识，远离赌博。

中国驻新加坡大使馆星期一（3月18日）在微信公众号上发文，强调中国法律严禁赌博，刑法修正案已将跨境赌博正式入刑，严厉打击跨境赌博违法犯罪活动。即使境外赌场合法开设，中国公民跨境赌博也涉嫌触犯中国法律，尤其是参与组织赌博、赌局等，将被依法追究责任。

“对于违法行为，使领馆可能无法提供领事保护”。

中国驻新加坡大使馆提醒广大在新加坡的中国公民切实增强法律意识，远离赌博。“‘十赌十骗’、‘十赌十输’，染赌之人轻则赌债缠身、家财散尽，重则妻离子散、家破人亡。跨境赌博还可能带来诈骗、洗钱、绑架、拘禁、拐卖、偷渡等风险。”贴文也附上举报平台和求助电话的信息。

在北京，外交部发言人林剑在下午的例行记者会上，被问到中国公民跨境赌博涉嫌违反哪些中国法律。 林剑答复说，中国对跨境赌博问题的立场是一贯、明确的，不允许中国资本投资当地赌场，不允许中国公民参与经营当地赌场，不允许当地赌场对中国公民招赌。

中国驻韩国和斯里兰卡大使馆最近也发出类似警告。

根据中国驻菲律宾大使馆的声明，2月22日，中国和菲律宾两国执法部门再次合作遣返40余名在菲律宾从事离岸博彩的中国公民。大使馆表示：“中国政府一向反对任何形式的赌博，反对中国公民出境从事赌博业。”