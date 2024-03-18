受儿子呼吸问题启发 研发空气净化器造福他人

郑贤明的两个儿子从小就饱受哮喘和支气管炎折磨，一家人多年来尝试了不少方法，却都不如人意。于是他在冠病疫情时期，与两名科研人员合作研发出一款空气净化器，希望能帮助有类似困扰的家庭。

郑贤明（45岁）是善康科技有限公司的首席执行官兼共同创始人，两个目前分别18岁和14岁的儿子情况稳定，但他在早年寻求帮助时遭遇了不少困难。

两个儿子的呼吸问题都属于较严重类型，导致他们年幼时常常无法呼吸，不停咳嗽、喘气。这影响了他们的睡眠，很多时候无法平躺，只能坐着才能入睡。

为了缓解孩子的不适，郑贤明当时购买了好几个空气净化器，以清除室内的过敏原，让儿子能更好地呼吸。

但市面上售卖的空气净化器多数都须定期更换过滤网，虽有效却不是可持续的方法。“痛点就在于空气净化器每隔四个月就要更换过滤网，而过滤网的价格通常介于70元至120元，长久下来会是一笔相当大的支出。”

除了空气净化器，郑贤明也尝试了多种可能帮助到儿子的方法，如芳香疗法及不同药物等。

这样的情况让当时在兼顾工作的他陷入无助和沮丧，也带来了不少经济和心理压力。“人家建议的，我们都试过了......已经到了束手无策、无能为力的地步。尽管看了不同的医生，他们也只会给你开不同的药。”

随着年龄增长，两个儿子的免疫系统渐渐增强，情况最终有所好转。但这样的经历让郑贤明下定决心为其他有类似困扰的家庭找出解决方案，希望能研发出一种无须更换过滤网也能有效清除过敏原、病毒和细菌的空气净化器。

郑贤明与两名合伙人约三年前开始研发无须定期更换过滤网的空气净化器，希望帮助消费者节省长期开销，也为环保尽一分力。

产品推出后，不少与郑贤明有相同经历的消费者给予了良好的反馈。能帮助到这些家庭，让郑贤明倍感欣慰。他计划将产品推广到更多海外地点，造福更多人。