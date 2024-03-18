陆交局子公司EVe与华为合作 引进全液冷超快充电桩

陆路交通管理局子公司与华为展开合作，计划最早在今年第三季开始引进全液冷超快充电桩，比本地一般充电桩的充电速度快近10倍，五至10分钟内就能为车辆充满电。

陆交局全资子公司EV-Electric Charging（简称EVe）与华为星期一（3月18日）签署谅解备忘录，促进双方在多个关键领域的合作，满足新加坡日益增长的电动汽车充电需求。这包括分享电动汽车充电桩的市场信息和技术进步、探索全液冷超快充电器的概念验证项目，以及开发集成解决方案，包括太阳能光伏（solar photovoltaic）技术和储能系统。

华为将首次为新加坡市场带来最先进的全液冷超快充电桩。这款充电桩的额定功率（power rating）为480千瓦，比本地现有的50千瓦快速充电器快近10倍。这也将是东南亚最快的公共充电桩。

50千瓦快速充电器为车辆充满电需要约一小时；一般设在组屋停车场的夜间慢速充电桩则需要五至六个小时。

EVe：安装地点尚未确定 商业车辆将获益最多

EVe总裁陈凯锐受访时透露，将率先于今年第三或第四季度安装一至两个充电桩，一个充电桩能为两辆车充电；安装地点目前尚未确定，但至少有一个能为电动小型巴士和轻型货车充电。

EVe认为，商业车辆、电动德士和私召车将能从中获益最多。

陈凯锐说：“基础设施须要引领电动汽车的采用。没有快速充电桩，就不会有更多的电动汽车加入和采用。引进全液冷超快充电桩是面向未来的举措，因为这些充电桩还可以为功率更大的800伏电动商用车提供快速充电。”

交通部长兼财政部第二部长徐芳达3月5日在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时透露，位于组屋市镇及邻里中心、商业大厦、裕廊集团工业区的60个建屋发展局停车场，接下来将为电动车安装120个快速充电桩，方便高里程数驾驶者如德士、私召车和轻型货车司机，在短时间内为车辆充电。这些快速充电桩将安装在文礼、红山、加冷峇鲁、淡滨尼及兀兰等地。

华为新加坡总裁王志童说：“通过与EVe的合作，我们可以更好地支持新加坡日益增长的电动汽车数量，并为2030年新加坡绿色发展蓝图及其他议程作出贡献。我们期待为所有电动车使用者带来更多便利，并打造一个更绿色环保的新加坡。”