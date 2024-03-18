陆交局子公司EVe与华为合作 引进全液冷超快充电桩

张佳莹

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发布 / 2024年3月18日 9:20 PM
陆交局全资子公司EVe总裁陈凯锐（左）与华为数字能源新加坡总经理高伟观看全液冷超快充电桩的简介视频。（萧紫薇摄）
陆交局全资子公司EVe总裁陈凯锐（左）与华为数字能源新加坡总经理高伟观看全液冷超快充电桩的简介视频。（萧紫薇摄）

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陆路交通管理局子公司与华为展开合作，计划最早在今年第三季开始引进全液冷超快充电桩，比本地一般充电桩的充电速度快近10倍，五至10分钟内就能为车辆充满电。

陆交局全资子公司EV-Electric Charging（简称EVe）与华为星期一（3月18日）签署谅解备忘录，促进双方在多个关键领域的合作，满足新加坡日益增长的电动汽车充电需求。这包括分享电动汽车充电桩的市场信息和技术进步、探索全液冷超快充电器的概念验证项目，以及开发集成解决方案，包括太阳能光伏（solar photovoltaic）技术和储能系统。

华为将首次为新加坡市场带来最先进的全液冷超快充电桩。这款充电桩的额定功率（power rating）为480千瓦，比本地现有的50千瓦快速充电器快近10倍。这也将是东南亚最快的公共充电桩。

50千瓦快速充电器为车辆充满电需要约一小时；一般设在组屋停车场的夜间慢速充电桩则需要五至六个小时。

EVe：安装地点尚未确定 商业车辆将获益最多

EVe总裁陈凯锐受访时透露，将率先于今年第三或第四季度安装一至两个充电桩，一个充电桩能为两辆车充电；安装地点目前尚未确定，但至少有一个能为电动小型巴士和轻型货车充电。

EVe认为，商业车辆、电动德士和私召车将能从中获益最多。

陈凯锐说：“基础设施须要引领电动汽车的采用。没有快速充电桩，就不会有更多的电动汽车加入和采用。引进全液冷超快充电桩是面向未来的举措，因为这些充电桩还可以为功率更大的800伏电动商用车提供快速充电。”

交通部长兼财政部第二部长徐芳达3月5日在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时透露，位于组屋市镇及邻里中心、商业大厦、裕廊集团工业区的60个建屋发展局停车场，接下来将为电动车安装120个快速充电桩，方便高里程数驾驶者如德士、私召车和轻型货车司机，在短时间内为车辆充电。这些快速充电桩将安装在文礼、红山、加冷峇鲁、淡滨尼及兀兰等地。

华为新加坡总裁王志童说：“通过与EVe的合作，我们可以更好地支持新加坡日益增长的电动汽车数量，并为2030年新加坡绿色发展蓝图及其他议程作出贡献。我们期待为所有电动车使用者带来更多便利，并打造一个更绿色环保的新加坡。”

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