本地消费者更关注食品广告 广标局拟检讨广告准则

去年针对广告的投诉和反馈中，涉及饮食和餐馆的最多，共占约24％。当中，最受关注的是涉及高脂肪、高糖分和高盐分食品的广告，这类反馈增加五成。

有鉴于此，新加坡广告标准管理局接下来将检讨新加坡广告准则，以应消费者的要求和广告性质的改变，确保准则继续适用。有关检讨旨在更清楚地阐明可允许的广告类别、列出对金融与保健产品广告和赞助社交媒体贴文的信息披露要求等。公共咨询将在4月19日结束。

根据广标局星期一（3月18日）发出的文告，当局去年共接到309起反馈，比前年的303起略多。当中，40起针对食品和饮料的广告，另有33起针对餐馆，共占反馈总数的23.5％，与前年接近。

除了餐饮业，消费者投诉较多的广告涉及电子和电器业（22起，占7.1％）、美容业（19起，占6.1％），以及保健业（18起，占5.8％）。

食品广告投诉和反馈增加50％

据广标局，针对高脂肪、高糖分和高盐分食品广告的投诉和反馈增加50％，从前年的10起增至去年的15起，也远多于2021年的四起。往年，针对广告的反馈主要涉及促销和产品与广告内容不符。这反映出消费者如今更关注食品广告传达的信息。

例如，其中一个反馈指某广告的内容不妥。这个广告情节展示儿童无节制地吃佳节食品，还嬉闹争抢着吃。投诉者认为，该广告在鼓励不健康的饮食习惯。根据儿童食品和饮料广告准则，只有达到有关营养标准的产品才可以推销给儿童。广标局发现不达标广告时，会提醒相关公司修改或停用有关广告。

商家可上网报名了解儿童广告准则

广标局说，它将继续积极留意针对儿童的高脂肪、高糖分和高盐分食品和饮料广告，并加强对企业和公众的宣导工作。广标局主席汪炳华教授在文告中说，广告行业在食品营销中扮演着重要角色，因此这类广告须担负对公众和社会的责任；通过教育性质和负责任的宣传，广告其实可为改善公众健康发挥作用。

当局将在本周五（22日）为广告商举办网上讲解会，协助他们了解关系到儿童的广告准则。广告商可到https://connectvision.live/asas-220324/报名。

六起“最后促销”投诉

此外，广标局去年也接到六起针对“最后促销”的投诉。据消费者反映，这类广告在社交媒体平台出现数个月，未见更改，也没注明促销截止日期。前年，这类投诉只有两起。这类广告如今也从传统平台转上社媒。

当局指出，“最后促销”只适用于特定情况，如名额有限，或接近截止日期的时候。广告商应注明促销截止日期或存货量，并清楚说明在促销期后将调回原价，以免误导消费者。