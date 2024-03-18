新易通用户可领免费储值卡 首日领取未见人龙

星期一（3月18日）起，转用新易通的成人乘客可以免费领取新的储值易通卡。截至下午4时，公众共领取了约1200张储值易通卡。受访公众说领卡过程顺畅，不用等候太久，不过也有不少人由于不清楚领卡时段而扑空，认为当局可以更灵活处理这类情况。



陆路交通管理局早前发文告说，在1月9日至22日之间，从成人储值卡式票务（card-based ticketing，简称CBT）系统转用新易通（SimplyGo）的成人乘客，可在3月18日至6月30日，到全岛44个新易通售票处领取新的储值易通卡（EZ-Link）。

领卡首日未出现人龙

《联合早报》记者星期一上午走访碧山和大巴窑的地铁站和巴士转换站，发现这些新易通售票处在免费领新卡的首日，并没有出现大排长龙的情况，同一时间在售票处前排队的只有约四到五人，且只有部分公众是来领取新卡的。



为确保领卡过程井然有序、缩短等候时间，当局会依据用户新易通卡序列号的最后一个号码，分时段发放新的储值卡，现场也会有服务大使协助公众领卡。首个领取时段在本月18日至24日，让新易通卡序号尾数为“1”或“2”的用户领取。



为了避开中午时段可能出现的繁忙人潮，黄秀云（55岁，家庭主妇）在上午10时就来到碧山地铁站的售票处领卡。



“领卡过程算是蛮快的，排队一下子就好了。我来领取两张卡，但柜台人员说只有一张符合领卡规定。不能显示余额的情况其实很麻烦，余额不足的话一触碰阅卡器就会指示你换另一张卡，如果有两张能显示余额的卡的话，还能换着用。”



成功领卡的陈庆周（50岁，退休）只花了差不多一分钟就顺利拿到新卡。“今天我刚好有空就下来了。我还是比较喜欢用储值卡，可以看到所剩余额比较方便。”



林秀华（60岁，退休）原本想要为自己和父母领取新卡，但只成功领取到自己的。由于父母是优惠车资卡用户，他们的替换卡会由当局在4月1日至5月31日，通过邮寄的方式分发。

有公众不知取卡过程分不同时段 白跑一趟

“我其实不知道领卡的过程还分不同时段，也不知道优惠车资卡用户会在四五月才收到替换卡。我觉得当局应该更积极确保用户了解这些信息，例如多打一点广告，否则我相信不少乐龄人士肯定也会因为不了解情况而白跑一趟。”



原本打算要领取新卡的黄秀秀（57岁，家庭主妇）由于成人易通卡的尾号是“4”，不能当下领取，她认为当局可以在领卡的安排方面更加灵活。



“今天我刚好有空，趁早上出来吃早餐的时候瞄一眼售票处没有人，以为可以直接领卡。我觉得如果上午9时都没有人排队，当局就应该允许我们领取。”



陈宝凤（60岁，排货员）本计划帮自己和弟弟领取新卡，但到了售票处后才从工作人员处得知，由于两张成人易通卡的尾号是“6”和“8”，只能在之后相应的时段领取。



“其实我是特地早下来看能不能领取两张卡，希望下来一趟就能解决。我希望接下来再来领取第一张卡的时候，能够把第二张也顺便领了，不然要跑很多趟，很不方便。”