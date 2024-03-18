本地科技初创公司研发电子导盲犬 助视障者安全出行

除了能像普通导盲犬一样帮助视障者避开障碍物，本地科技初创公司RoamAssist研发的电子导盲犬未来可能还会识别交通灯，让视障人士更加顺畅安全地出行。

新加坡国立大学星期一（3月18日）举办精深科技创新创业展。10家国大研究创新计划（GRIP）的受益公司展出了他们的产品，其中这只拥有导航和交互系统的电子导盲犬吸引了不少眼球。

电子导盲犬配备声控装置和压力传感器，可以通过发出声音、震动手柄来提醒使用者前方的潜在危险。在试用阶段，已有20多名视障人士在它的帮助下在食阁、街头等复杂环境中行走。

公司的创始人蔡少骏还是一名国大在读博士生。他说：“在研发过程中，国大给了我许多科研技术资源和知识层面的支持。”

蔡少骏和团队也正在研发让导盲犬识别红绿灯等更为高阶的技术。他补充道：“叫它电子导‘盲’犬其实有点太狭窄了，我们希望这个技术在未来也可以帮助到年长者、早期失智症患者等更多不同的人群。”

新材料科技为工厂减少九成碳排放

另一家参展企业、新材料环保初创公司Solv8介绍了他们开发的一项用于化学品分离的膜技术。这项技术相信可以帮助相关工厂节约96%的能源、90%的碳排放以及降低70%的运营成本。

起初，Solv8首席执行官万春锋和他的团队是受到公用事业局海水淡化技术的启发，希望将反渗透的膜法过滤技术引入化学和医药行业，以实现更节能减排的化学品分离。

万春锋向记者解释道，传统的热法分离技术在使溶剂沸腾的过程中须要燃烧化石燃料，这对环境造成了严重危害。

团队花了五年时间寻找合适的新材料并研发相关技术。在研发出四氟乙烯过滤膜后，他们又用了两年时间将技术商品化并推出市场。

“作为‘国大品牌’，我们受益于国大的知名度，也享受了不少国大为我们提供的资源。”

如今，Solv8的过滤膜可以运用到食用油、药品、化妆品以及保健产品等的生产过程中。这不仅可以降低企业的生产成本、提高利润空间，还可以帮助企业迈向更可持续的目标。