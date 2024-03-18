助人擅闯泰勒丝演唱会场 中国男子判监两周

一名男子在美国歌坛天后泰勒丝到本地开唱时，企图浑水摸鱼让一名无票男歌迷入场，结果伎俩当场被识破。这名“助人者”因此被判坐牢。

被告是中国籍的吴志宏（54岁），他星期一（3月18日）对一项刑事擅闯的控状认罪，被判监两个星期。

泰勒丝3月2日起在国家体育场举办六场演唱会，新加坡是天后巡回演唱会的东南亚唯一站点，吸引无数海内外歌迷抢票。20岁男子颜书庆在多个平台上搜索演唱会的门票后，3月6日深夜在一个平台上用3000元人民币（约558新元）买到一张隔天的演唱会门票。

将VIP挂绳交给颜书庆 称无需扫描门票

对方让他隔天提早到场，称到时有人会协助他入场。经过一番安排后，颜书庆7日下午3时50分左右在新加坡体育城附近与吴志宏见面。

在每场演唱会开始前，持票人须通过两关才能够入场，先在场外检查所携带物品，然后在体育场内的旋转栅门前扫描门票入场。案情显示，颜书庆和吴志宏来到体育场，通过了第一道安检后，吴志宏将一个印有“VIP”和演唱会名称的挂绳，以及一个白色腕带交给颜书庆。

他告诉颜书庆，到旋转栅门时无须扫描门票，可尾随前面的观众进场。倘若被保安员阻拦，只要出示挂绳和腕带并称有朋友在场内等他就行了。这个挂绳是主办方送给VIP门票持有者的赠品，案情没透露吴志宏如何取得挂绳。

帮助颜书庆转移保安注意力 尾随他人入场

现场的电眼视频显示，两人在下午约4时38分来到其中一个旋转栅门，吴志宏排在颜书庆后面。当在颜书庆前方的女子扫描门票入场时，吴志宏立刻将他推向栅门，他自己则掏出手机给保安员查看，以转移对方的注意力。不过，另一名保安员立刻将颜书庆拦下，带离体育场。

吴志宏过后告诉颜书庆“一切没问题”，还通过微信转账3000人民币给颜书庆，并交代他不可以向警方透露任何详情。

随后，吴志宏转到另一个入口，企图尾随其他人进场。警方接到报案后，迅速将他逮捕，警员从他身上搜出七个白色腕带。案情没提到颜书庆后来如何。（人名音译）