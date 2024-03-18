伪造报价单取得滨海湾花园工程 建筑维修公司老板监四周

建筑维修公司老板延续前董事的“偏门”手段，通过伪造分包商报价，骗得滨海湾花园发放价值近10万元的工程，结果被判坐牢四周。

被告陈宏泉（59岁）星期一（3月18日）在国家法院面对10项抵触防止贪污法令的控状时认罪，另38项同类控状交由法官下判时考虑。

根据案情，名为Full House Building Construction（简称Full House）的建筑维修公司在2017年与滨海湾公园签下两年合约，按商定好的价钱进行一些特定工程。对于其余未定价的工程，Full House必须另找三家分包商报价，提呈给滨海湾花园做决定，并可赚取分包商报价数额的5％至15%。如果Full House可以提供比分包商更低的报价，则可以把自己也列入选项，被选中的话可赚得报价的全额。

当时，公司董事吴晓玲联系了多个分包商，取得他们公司的商业信头，并指示员工借此伪造这些公司的报价，提交给滨海湾花园。这些虚假报价都比Full House的报价高，后者因此顺利得标。

2017年7月至隔年5月，吴晓玲误导滨海湾花园发放了总价值76万余元的工程给公司。她在2018年6月卸下董事一职，公司之后交由陈宏泉管理。

陈宏泉后来与公司经理串谋，继续通过伪造分包商报价来误导滨海湾花园，在2018年6月至12月之间标得25项总值近9万6000元的工程。

陈宏泉去年12月主动向贪污调查局交出他从中非法取得的利益，即1万2000元。吴晓玲则在去年4月被治罪，被判坐牢13周。（人名译音）