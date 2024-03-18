因疫情错过小五国民教育演出 两届中三生受邀看国庆庆典

因冠病疫情无法在小学五年级那年出席国庆庆典国民教育演出，今年和明年就读中三的学生将分别受邀观赏今明两年的国庆庆典。

2020年和2021年，国庆庆典主办方因冠病疫情暂停国民教育演出，两届小五生因此错过观赏。当年无法观赏国庆庆典的小五生，如今将分别受邀出席今明两年的国民教育演出。

国防部星期一（3月18日）发文告指出，3月20日至21日，就读教育部学校中三学生的家长将通过“家长联通”（Parents Gateway）应用，收到2024国庆筹委会的邀请函。他们的孩子将受邀参加7月6日、13日或20日举行的其中一场国民教育演出。

文告说明，自1997年以来，国民教育演出是塑造我国学生集体国民教育学习体验的重要部分。这个体验旨在庆祝新加坡所取得的进步，同时也深化我国青年对于新加坡身份的认同。

3月27日前 学生需通过“家长联通”申请入场券

收到邀请函后，想要出席的学生得在3月27日之前，通过“家长联通”表明意愿，以申请入场券。

至于明年才升上中三的学生，他们的家长则会在明年收到邀请函。

若有任何疑问，可电邮ndp24tickets@defence.gov.sg，或联系学校。

教育部长陈振声星期一在脸书贴文指出，对我国许多学生来说，能够在小五那年观赏国庆庆典彩排是特别的体验，却有两届小五生因疫情错过了。

他因此向国庆筹委会提议，让这两届学生在今明两年观赏国民教育演出。“我很感谢他们采纳了这个建议，并与我们的学校进行安排。”