逾200苦主报名 要对三家汇款公司采取集体诉讼

超过200名汇款案苦主报名，有意对三家汇款公司采取集体诉讼，以讨回被中国公安冻结的汇款。

本地律师事务所Foxwood和亚汇达律师事务所（Aquinas Law Alliance）日前联合发出公开信，有意集合所有汇款到中国却被冻结款项的苦主，对三家汇款公司采取法律行动，目标是集合至少500人。

公开信指出，中国公安和新加坡警察部队主要负责解决罪案问题，索赔的部分要通过民事诉讼途径进行。

公开信也提及，中国公安的立场是汇款公司使用“对敲”的方式与中国境内的人合作，由后者提供许多人的户头进行汇款，但这些户头同时为电信诈骗和非法赌博洗钱，导致汇款指定的收款户头因收取赃款而被冻结。

由于这笔款项并没有通过正规途径流通到中国，而是使用犯罪所得垫付，因此属于赃款，不属于汇款人的钱。

按照中国法律，当地执法单位可以冻结这些款项，或者将款项发还给诈骗受害人。律师因此认为，若要等待当地执法单位退还款项，恐怕有难度。

另外，尽管我国警方已对山立汇款公司和负责人展开刑事调查，但这不能确保汇款人得到赔偿。

律师指出，在民事诉讼方面，汇款人与汇款公司之间存在委托关系，由于汇款公司的中国境内合作方使用电信诈骗和网络赌博的赃款垫付，导致汇款被冻结，这意味着汇款公司未完成汇款人的委托，因此汇款人有权要求汇款公司归还款项或赔偿。

律师：与苦主联系 再评估是否发起诉讼

据了解，目前有约200名苦主报名参与集体诉讼，但距离目标的500名委托人，仍有一大段差距。

Foxwood执行董事吴景豪律师，以及亚汇达律师事务所争端解决部合伙人湛善杰律师答复《联合早报》时说，律师目前与苦主联系，以更好地了解整起事件和一些潜在问题，并继续密切关注此事。

两家律师事务所正在清点苦主人数，以及收集所需要的文件，再进一步评估后，才会决定是否发起诉讼。

近60苦主到中国驻新使馆陈情

此外，有近60名苦主决定自立救助，他们相约星期一（3月18日）早上约9时，到中国驻新加坡大使馆陈情。

据苦主透露，这已不是他们第一次到使馆询问汇款事件的进展，只不过事件发酵已久，也有不少苦主的签证已快过期，因此这次前来陈情的人数比往常多。

苦主希望中国大使馆能与有关当局沟通，尽快解冻这些款项。不过，碍于调查还在进行中，苦主称中国大使馆让他们继续等待消息。

苦主之一王翡（46岁，销售员）受访时说，她被冻结的款项达6万4800人民币（约1万2000新元），她已七次到中国大使馆，但问题仍没有解决，她接下来打算参与集体诉讼。“我们起初都担心花了律师费又没办法拿回款项，因此迟迟没有采取行动，但事情已拖了太久，我们不想只是一味地等待，才会决定参与诉讼。”

另一名苦主张风（50岁，厨师）说，她前阵子回中国时，已经提交所有证明，但当地执法机构却称她的款项确定涉案，必须退赔给诈骗受害人才能解冻银行户头。“我也是受害人，因此没答应退赔，现在也考虑是否要加入集体诉讼。”

《联合早报》去年10月独家报道，多名在本地工作的中国公民通过山立把血汗钱汇回中国，却被指涉及犯罪活动而遭冻结户头。

截至2月20日，警方共接获超过840起报案，总涉款额约1600万元，其中510起与山立有关。

山立同月突然向当局表明要归还牌照，执照有效期至2月29日。警方目前正调查43岁女董事和34岁合规经理，他们涉嫌经营业务时以欺诈为目的，也未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。