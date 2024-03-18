医美医生不认疏忽致死女经纪 质疑她曾服减肥药

房地产女经纪医美疗程丧命的案件开审，医生不承认疏忽导致他人死亡的控罪，辩方指解剖报告揭露死者腹部有粉状残留物，并且质疑她生前是否有服食减肥药或其他药物。

医生陈斌益（35岁）面对一项疏忽行为导致他人死亡和三项提供未注册和过期医疗产品的控状，他选择不认罪，案件星期一（3月18日）在国家法院开审。

这起事故发生在2019年3月8日上午11时45分至中午12时15分之间，地点是位于滨海中心购物坊的医美诊所Revival Medical & Aesthetics Centre。

女房地产经纪刘丽婷（31岁）当天到诊所接受医美疗程时突然全身抽搐，心脏骤停送院，昏迷五天后过世。

控方：EDTA注射速度过快浓度过高 死者出现中毒反应

控方指被告当时在无须为刘丽婷注射乙二胺四乙酸（EDTA）的情况下，注射过高浓度的剂量，速度又太快，导致她出现EDTA中毒反应，最终丧命。

EDTA是一种有机化合物，常用于护肤和化妆品，但在医美疗程中不算普遍受认可的治疗方式。辩方未在庭上说明，被告为何要给死者注射EDTA。

根据卫生部网站，被告目前仍是注册医生。

控方传召死者的父亲供证，根据他的说法，他是在事发下午接获被告通知，女儿在接受医美治疗时，突然癫痫发作，接着心脏骤停，被紧急送院抢救。

他抵达医院时，医生指女儿已错过急救的黄金时段，但因还年轻，会尽量抢救。

父亲说，他事后询问被告为何会迟送院，被告称，救护车来迟，且送院路上大塞车。

据早前报道，刘丽婷靠生命维持器活命，昏迷五天后过世。

父亲供证时说，女儿生前健康良好，没有心脏疾病的家族史，但曾在2017年遭前男友施暴，事后产生恐惧，也有睡眠问题。女儿后来开始服食失眠和忧郁症的药物，但她服食这些药物后身体并无大碍。

针对辩方询问女儿是否曾服食减肥药，父亲则表明女儿不胖，因此不会服食减肥药物，但她有吃保健品。

辩方后来向父亲提问，死者是否可能会在他不知情下服食减肥药，父亲说有这个可能。

死者腹部粉状物分量 相当于600颗班纳杜

辩方也在庭上揭露，根据解剖报告，死者的腹部含有约400公克的粉状物，相等于约600颗班纳杜，因此质疑她生前是否有服食减肥药或其他药物。

对此，父亲指他对报告内容并不知情，也不清楚女儿体内为何会有这些物质。

死者的弟弟也在同一天下午出庭供证，并在庭上指认死者生前所服食的保健品。

控方会在星期二（19日）继续传召弟弟出庭供证，案件星期二续审。被告目前以5000元保释在外。（人名译音）