租金上涨老字号纷纷停业 牛车水商户望保留社区特色

牛车水店屋租金不断上涨，导致本地古早味老字号纷纷结束营业。继续营业的老街坊对此深感惋惜，认为这催促他们须更用心打造更有凝聚力的牛车水社区，从而保留具有本地特色、可反映新加坡身份的街区。

福建煮炒老字号“幸运饭店”所在店屋在去年10月易手时，新业主立刻将月租提高到1万元，这让幸运饭店的老板黄永辉（73岁）撑不下去。他原本决定去年11月结束营业，后来和新业主商量后决定继续营业到今年3月22日，即本星期五。

幸运饭店最早开在福建街，后来搬到摩士街经营30多年，多年来由老员工掌勺售卖正宗福建煮炒。黄永辉接受《联合早报》访问时说：“冠病疫情期间，旧业主将月租调低到6000元，当时虽然非常辛苦，但我们撑了下来。”

有朋友向他建议调高食物售价来应对租金上涨，但他说：“或许新开的店可以根据市场调涨食物价格。但我们有许多上了年纪的熟客，他们对食物的售价很敏感，我也不想对他们调高价格。”

黄永辉说，早期在牛车水，本地风味的餐饮生意比较容易做，但随着越来越其他中国地方菜色入驻，本地风味美食似乎逐渐淡出牛车水。

在几条街外的硕莪巷，被奉为经典的Mdm Liew娘惹椰浆叻沙在去年10月底结束营业，回归私厨模式。

东主蔡龙保（57岁）2018年继承80岁母亲的娘惹椰浆叻沙食谱，在东海岸咖啡店的摊位售卖传统叻沙。2021年，他把这些食谱带到牛车水，结合自己的爱好，开了一家小酒馆。

去年10月份，他被告知月租要涨5000元，变成原来的1.6倍。他只能选择结束营业，回归私厨的模式。“涨租1000元或许还可以撑一撑，5000元太多了。”

蔡龙保说，他本有心将家传食谱发扬光大，传承下去。“我和不少人分享各道传统美食背后的历史和故事，比如什么是土生华人，什么是海峡华人。我觉得做生意背后更重要的是食物的故事和情怀。”

他说，当初从摊位提升到店面，就是希望为传承本地美食和文化尽一分力。“但租金是最大的问题，超过了我能负担的极限。”

营业了73年的传统手工月饼大同饼家也在去年10月结束营业。老邻居纷纷撤离，东兴饼家和白新春茶庄等老字号的继承人纷纷表示惋惜与无奈。

“老牛车水人”：更迭催促思考如何保留本地文化

东兴饼家第四代负责人方慧明受访时表示，很庆幸姑姑那一代人在70年代买下自家的店屋。“幸好店面是我们自己的，现在才不用面对租金的问题。租金不断上涨是开店最痛苦的压力来源。”

对于牛车水近年来的变化，这位50多岁的女掌门人直言，很担心这个街区会失去本地特色。“你看看摩士街，三分之一都不是本地风味的店家。我们能做的就是增强邻里凝聚力，继续守护牛车水的本地特色。”

白新春茶庄第四代负责人白进火（55岁）则告诉《联合早报》记者，已经做好把店面搬到仓库的心理准备。“不过，只要还在这里开店一天，我就会坚持在这个社区好好经营，继续述说牛车水的故事。”

他说，老邻居和新街坊频繁交替让牛车水邻里间的磨合越来越困难。“我们很乐意见到生气勃勃、百花齐放的牛车水，但重要的是所有人的步伐得一致。”

白进火坦言，牛车水店面在房地产市场的驱使下不断改头换面是大势所趋，但也正因为如此，更催促“老牛车水人”积极思考，应该如何保留本地的文化传统。

他说：“能留在牛车水是我们的福气，给了我们机会向更多人介绍真正的新加坡。”