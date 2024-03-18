国大拨款2000万元 推动精深科研成果商业化

为推动本地精深科技领域的发展并加速商业化，新加坡国立大学将拨款2000万元促进研发结果的转化，鼓励科技起步公司探索可商业化的产品。

新加坡国立大学企业机构（NUS Enterprise）星期一（3月18日）在精深科技创新创业展上宣布推出价值1000万元的精深科技创新与创业奖（Innovation Fellowship and Venture Creation Awards）。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰出席活动并在致辞时说，精深科技对于解决当今许多全球挑战，例如气候变化、粮食安全、医疗管理和能源转型等至关重要。

精深科技通常是以多学科方式，利用科学知识实现新的突破，创造能改变格局并影响市场的新颖商业解决方案。

王瑞杰指出：“精深科技需要大量的深度研究，以及广泛的开发、测试和验证，才能形成可行的商业模式......孵化和推广精深科技需要耐心和毅力。”

新推出的奖项旨在鼓励国大科研人员，在从事精深科技领域的研究过程中采用创业思维，致力于将研发结果转化为实际解决方案和可商业化的产品。

获奖者将获得为期两年的资助和国大企业机构的指导，支持他们专注于对商业化的研究。

谈及全球利于精深科技发展的生态系统共同点，王瑞杰指出，它们都以强大的大学和研究机构网络为依托，为创新提供科学基础和人才，同时也有明智且耐心的资金支持。

他强调，必须转变思维方式、普及创新文化、维持学术界和工业界之间交流合作途径的开放和吸引力，让生态系统朝商业化的方向发展。

研究创新计划升级 团队可获高达25万元种子基金

为进一步加快创新成果的商业化，国大也将升级研究创新计划（Graduate Research Innovation Programme，简称GRIP），并为升级版GRIP 2.0再拨款1000万元。新设立的GRIP团队将获得高达25万元的种子基金，这是早期团队所获资金的2.5倍。

科技起步公司Hivebotics在研究创新计划的助力下，研发出可在五分钟内清洁厕所的人工智能机器人。它能将重复的工作自动化，提高工人的生产力和生活质量。

Hivebotics联合创始人帕特瓦蒂（Rishab Patwati）受访时说：“机器人由机械臂和底座车组成，我们通过激光雷达摄像头和智能算法来感应污渍，用刷头和喷头清洗后还能评估清洁质量。”

他指出，团队希望将清洁时间缩短至两分钟，并在不同地点试行；清洁工只须按下开始键，就能让机器人完成剩余的清洗步骤。

设立于2018年的GRIP计划已为430多名创始人组建了近160个团队，并为他们提供资金支持。这些创始人及团队也已筹集到超过5500万元的外部投资。