环线旧列车陆续装胶条 缩小和月台间缝隙

地铁环线的64列较旧列车陆续加装胶条，以缩小列车和月台之间的缝隙，安装工程将在明年完成。

陆路交通管理局发言人星期一（3月18日）回答媒体询问时说，地铁环线64列较旧的列车中，24列已经装上填充胶条，当局的目标是在2025年结束前完成另40列的加装工程。这些列车都是在2006年至2015年间制造。

官委议员王华瀚今年2月6日询问，陆交局是否计划在所有地铁线安装填充胶条。交通部长兼财政部第二部长徐芳达当时以书面答复说，东北线、滨海市区线和汤申－东海岸线的所有列车都装有填充胶条。

至于南北线和东西线，他说，超过一半的列车将陆续退役，由106列新列车取代。这些列车替换将在2026年结束前完成，所有新列车都装有填充胶条。陆交局在探讨可否为南北线和东西线的其余列车加装胶条。

不同地铁线列车和月台缝隙长短不一

陆交局发言人说，在这方面，当局考虑的因素包括列车的剩余使用寿命，以及在技术上，加装胶条是否可行，因为不同型号的列车有不同的高度，与月台要保持的距离也不一。

陆交局曾在2015年提到，不同地铁线的列车和月台之间的缝隙长短不一，例如装有胶条的市区线列车与月台之间的缝隙约36毫米，南北线和东西线地下站的缝隙则约110毫米。

陆交局自1997年起先后在南北和东西线地面上的地铁站月台边缘装上填充胶条，把缝隙缩小到75毫米。基于地下站月台有屏门，陆交局无法采用相同的做法。随着科技的进步，新地铁线后来改在列车上安装胶条。不过，乘客的脚或轮椅卡在地铁站月台和列车之间缝隙的情况还是不时发生。

陆交局发言人说，大多数乘客在遇到这样的情况时，都能自行或在其他乘客及地铁站职员的及时援助下，快速解决问题。