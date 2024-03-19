维文续程访问巴勒斯坦等中东国家和地区

继卡塔尔和约旦的行程后，外交部长维文医生从星期一（3月18日）起，续程到巴勒斯坦、以色列、阿联酋、埃及和沙特阿拉伯访问，与立场各异的中东国家与地区进行对话。

这是维文自去年10月以哈冲突以来，首次出访中东。与他同行的还有五名国会议员，分别是任梓铭、娜蒂雅、王心妍、周凯年和工人党的严燕松。

哈马斯去年10月7日袭击以色列后，双方即陷入冲突，中东海湾国家（Gulf States）最初的反应各有不同，如巴林和阿联酋就谴责哈马斯的袭击，沙特、卡塔尔等国则归咎于以色列在巴勒斯坦长久的占领行为。随着冲突僵持不下，这些国家之间的立场不同也日益明显，体现中东地区的多样性及地缘政治和权力平衡的复杂性。

中东地区复杂的政治关系

在英国的中东学者塔拉勒（Talal Mohammad）今年1月曾发文分析这个区域的复杂性，例如卡塔尔长期以来支持哈马斯，以维持区域的伊斯兰主义势力。卡塔尔被视为与伊朗和土耳其的盟友，平衡沙特和阿联酋的君主制度。伊斯兰主义和君主制度是相互排斥的政治体系。

塔拉勒说，沙特与阿联酋虽看似盟友，但其实亦友亦敌。沙特与以色列在进行建交协议，这可能让阿联酋在区内失去主导话语权，包括巴勒斯坦课题。

欧洲外交关系协会智库也说，中东海湾国家虽支持巴勒斯坦独立，但“没有任何国家看似准备不顾一切国家利益，向以哈双方施压达成停火协议”。

至于和以色列正式建交的埃及和约旦，虽然不是海湾国家但仍受牵动，对巴勒斯坦课题的影响深远。

维文较早在约旦首都安曼访问与新加坡学生谈及此次出访时说，新加坡有自身的国家利益和外交立场，即使和每个所访问的国家有所不同，但他相信“他们重视我们的坦诚，愿意进行对话”。