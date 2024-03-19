凭敏锐触觉和卓越表现 《商业时报》记者获肯定

关于企业的环境、社会与治理未必是能吸引眼球的课题，但《商业时报》高级记者黄佩婷凭着对新闻工作的触觉和热忱，从信息中抽丝剥茧，呈现精简实用的报道，努力提高企业与读者对这个课题的认识。

黄佩婷（34岁）凭着卓越表现，荣获新报业媒体信托属下英文、马来文与淡米尔文媒体集团（简称EMTM）“2023年年度记者奖”。

曾在2022年 获颁“年度最佳新闻”奖

黄佩婷有近10年的新闻工作经验，2022年获颁“年度最佳新闻”奖。裕廊岛将兴建低碳或零碳氨气设施，她去年10月凭着新闻嗅觉和人脉，独家报道六个通过首轮遴选的财团。

这名环境、社会与治理（简称ESG）专线记者也报道了不少有关新加坡发展碳市场的新闻，通过简易的讲解与跟进，旨在提高企业的意识，以发展更有效的策略。

黄佩婷受访时说：“ESG课题不是最吸引人的，我很高兴能凭我的专线获得肯定。两年前，刚涉足ESG课题的报道时，许多企业还没真正发展ESG，我们得从中找寻并询问正确的问题，让企业重视脱碳工作。”

EMTM颁发15奖项 肯定优秀新闻工作者与作品

EMTM集团星期一（3月18日）共颁发12个卓越奖，以及“年度记者”“年度年轻记者”和“年度最佳新闻”奖，以肯定优秀的新闻工作者与作品。

《商业时报》记者林佳慧（26岁）获颁年度年轻记者奖。她2020年加入新报业媒体，曾是《海峡时报》意外和法庭新闻记者，去年转任《商业时报》房地产线记者。对于获奖，她想感谢给予自己机会与鼓励的主任与总编辑，以及同事的支持，推动她努力呈现更多好报道。

马来报《每日新闻》（Berita Harian）去年一篇有关更多信徒预料将自行安排小朝觐（Umrah）的报道，引起不小反响。记者穆海敏（Muhammad Muhaimin Suzaini，28岁）和依兹万迪（Izwandi Azman，31岁）向业界人士了解到未来的新趋势后以此为题材，凭报道获颁年度最佳新闻奖。

这篇报道出版后，曾遇到部分业者反弹，但后来却促使这些业者意识到应顺应趋势的发展，也开拓了自助行的服务。