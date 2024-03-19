全福基金会为加沙筹逾800万元 部分已用于提供必需品

新加坡人至今通过全福基金会为加沙平民捐款超过810万元，其中200万元已经用于提供水、卫生、庇护场所等必需品和设施。

全福基金会总裁费扎尔（Muhammad Faizal Othman）当地时间星期天（3月17日）在约旦首都安曼，把约610万新元的支票转交给联合国近东救济工程处（UNRWA）主任马杰克顿米（Ben Majekodunmi）。新加坡外交部长维文医生、国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈和五名国会议员在场见证。

五名议员分别是任梓铭（马西岭—油池集选区）、娜蒂雅（宏茂桥集选区）、王心妍（西海岸集选区）、周凯年（蔡厝港集选区）和工人党的严燕松（阿裕尼集选区）。

总数811万4422元捐款中的200万元早前已经转交给UNRWA，用于购买和运送物资进入加沙。剩余的捐款将支持UNRWA继续为受以哈冲突波及的加沙平民，提供直接和必要的人道援助。

UNRWA外部事物和通讯总监阿日菲（Tamara Alrifai）回复新加坡媒体询问时说，这笔捐款不仅能实际改善加沙平民的生活，也向国际社会传达一个强有力的信息：即使距离遥远，也阻挡不了人与人之间的连系。

她说，新加坡的捐款犹如上周好莱坞明星参加奥斯卡金像奖典礼时，佩戴红别针呼吁停火一般重要，显示世界各地对加沙的支持。“这是加沙人民需要的，能帮助他们坚持下去的动力。”

维文吁新加坡学生扮演桥梁 促进不同群体间的理解和沟通

维文（右三）与我国驻约旦非常驻大使扎曼（Shamsher Zaman，右二）和议员严燕松（右四）等新加坡代表团成员与在约旦的新加坡学生开斋，了解他们对宗教和就业前景等看法。（海峡时报）

维文同一天也在约旦与大约50名正在当地进修的新加坡学生开斋。他呼吁他们在社群中扮演桥梁的角色，促进不同群体之间的理解和沟通。这些学生在约旦修读的专业课程包括回教法学原理、回教神学、文学和阿拉伯语等。

维文说，新加坡是背景独特的世俗社会，不能以自身的经验要求其他国家的不同种族人民该如何相处。但他强调，虽然背景、历史和情形不同，新加坡人仍对其他地区受难的人民深感同情。

他也提醒说：“历史是复杂的，若过于专注在过去的对错，就错失了解决眼下问题的机会。对于加沙的苦难，我敦促你们不要激动，而是采取行动，帮助改善情况。”