旅游业者巧规划 大千世界在脚下

新加坡人爱出国旅游，从事旅游业近15年的陈美慧（43岁，产品规划经理）认为：“旅行对现代人来说已经不是奢侈品，而是必需品。”

尽管放假外出旅游充电有益身心，但陈美慧直言，旅游业是靠老天爷吃饭的行业，经济不景气、天灾或一场疫情，都会影响这种无烟工业。

2020年冠病疫情来袭前，因想要多陪伴年幼的孩子，陈美慧选择暂时从职场退下。不料没多久疫情就重击旅游业，许多前同事及同行丢了工作或被迫转行。她在休息一阵后，曾尝试不同的工作，但还是最爱老本行，辗转数年后，在今年1月重返老东家中欧航旅，负责规划韩国及泰国团路线。

虽然曾转换职业跑道，但多年的经验让她很快找回节奏，也亲眼见证旅游形态的改变。例如疫情前，受欢迎的路线，一团人数可超过30人，但如今旅费上涨，加上旅客倾向有特色的行程，对吃住也更有要求，许多旅行社为确保品质，出团人数也随之减少。

主要职责是规划行程 顾及方方面面

陈美慧的主要职责是规划行程，虽然不是第一线的导游或领队，没有直接面对旅客，但遇到顾客投诉如不满意行程，她也要负责处理，其他压力还包括销售额和面对旅游平台的竞争。

“规划旅行团方方面面都要顾及，例如安排行程要有特色，也要考量到团费，如果有客诉也要负责。”

她也指出，疫后旅游业逐渐恢复元气，疫情期间流失的人员有所回流，但也有人永远离开这相对容易受外在因素影响的行业。目前许多旅行社面对请人难的挑战，特别是负责旅行团后勤工作，俗称团控的行政人员。

很多人羡慕在旅行社工作者常有机会出游，个性开朗外向、自言喜欢从事与人接触工作的陈美慧笑言，从事旅游业赚不到大钱，但可以体验人生，“常出国会让人开眼界，但和任何行业一样，要有热忱，才有可能在同一个岗位上持久耕耘。”