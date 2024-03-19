保健促进局趣味活动 深蹲三下换一罐饮料

保健促进局在裕廊东推出自动派发机送饮料，公众只需要做三下深蹲就能换取A等级饮料，借此推广Nutri-Grade饮料分级而现人龙，有公众觉得既可运动又可领取好康，已多次来挑战。

为了鼓励国人选择更健康的饮品，保健促进局上个星期四（3月14日）在脸书上公布新设置的自动派发机，让公众即日起至4月3日到裕廊东地铁站A出口处完成挑战领取免费饮料，公众只要完成三个深蹲，就可免费获得一罐无糖饮料。

虽然这台机器可以换取A到D级的饮料，但保健促进局在脸书上也鼓励国人选择标营养等级标签（Nutri-Grade）是A的饮料，也提醒公众限制自己摄取C和D等级的饮料。

获取不同饮料的难易度有别，A、B、C、D饮料等级分别需要完成三个、五个、20个或30个深蹲。当中，完成A和B挑战的时间限制为60秒，C和D则有75秒，也须额外完成三道选择题。

完成后，记者观察到系统会根据公众选择完成的等级来分别发放Ayataka绿茶、美禄、宝矿力水特（Pocari Sweat）或黄梨饮料等。保健促进局也在脸书提到提供的饮料可能会有惊喜，全额兑换后或许会更换饮料选项。

记者中午12时左右发现工作人员正在补货，询问后发现机器存放的饮料约三个半到四个小时后就会被领取一空。“这个机器目前可以放200罐饮料，80罐绿茶，80罐美禄，另外两种各20罐。”

工作人员透露每天会到场补货两次，一般都是在下午2时和晚上11时左右。

公众黄女士（70岁，家庭主妇）受访时说，机器靠近地铁站，能够鼓励更多人尝试挑战，而且领取A和B的饮料挑战不难，让她多次回访。“只要过来裕廊东，排队的人不多，我都会试试看。”

在裕廊东工作的吴宝云（38岁，销售业）称每天上班都会看到不少人排队完成挑战，自己目前已经领取数次了。“我通常会选择A或B，主要是很好玩，又有免费的饮料拿，何乐而不为。”

完整报道，请翻阅2024年3月19日的《新明日报》。