涉助前男友自杀案 女老板供称：首次到现场时他还活着

殡葬业女老板被指协助前男友自杀，供证时爆出她第一次抵达案发现场时，前男友还活着，不过却在对方的指示下，看着他回到有氮气的车内，两个小时后再倒回现场。

城市殡葬服务老板娘徐雪彬（41岁）被指在2020年5月16日下午时分，于勿洛水池路第145A座的多层停车场，协助前男友魏俊祥（32岁）以吸入氮气的方式自杀，并且妨碍司法公正。

法官星期一（3月18日）裁定她表罪成立，被告在辩方律师的引证下道出，事发当天早上11时许，魏俊祥就发短信说，自己买了一桶氮气，一小时后再发短信说“进行中”。

被告称，由于忙着工作，因此只给死者打了个电话。“我想关心一下他是否还有呼吸，想看能不能最后一分钟把他拉回来，叫他不要死。”

被告称对方不听劝，让她下午2时去事发地点。她提前16分钟抵达，将货车停在魏俊祥车子的左边。当时，被告以为魏俊祥已经死了，为避免留下指纹，戴上手套前去查看。她说，魏俊祥坐在驾驶座，椅子调成45度，闭上了眼睛，岂料喊叫了后，对方竟睁开眼说：“这么快2点了？”

被告说，她坐上前座，将自己的蓝色包包放在两人之间，脚下则是魏俊祥准备好的绿色纸袋，里面装了他的电脑。她称，当时对魏俊祥说：“上帝给你第二次机会，你就要好好活下去。”但对方却说不这样死，他就会去跳楼。

随后，魏俊祥下车，将氮气倒入后座，再将氮桶放进她的货车，让她先去吃午餐，下午4时再回去。她听从指示，也顺道将对方的电脑、手机和氮桶都带走。

完整报道，请翻阅2024年3月19日的《新明日报》。