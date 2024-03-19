去年52起冒充税务局骗案 损失达230万元

警方去年共接到至少52起冒充新加坡国内税务局行骗的通报，损失金额约230万元。随着新一年报税季的来临，税务局提醒公众提高警惕，避免坠入骗局。

诈骗案层出不穷，不少政府机构陆续成为骗子“下手”的目标。根据国内税务局星期二（3月19日）提供给《联合早报》的资料，警方去年共接到至少52起冒充税务局的报案。这些案件多数涉及受害者被告知之前缴付了过多的税款，因此能领回退款，或者因投资利润须额外缴付税款。

首三类骗案：涉及退税、投资利润及钓鱼电邮

税务局也分析了过去一年与税务相关的骗案，发现首三类骗案分别是退税、投资利润和钓鱼电邮相关，当中退税占骗案总数79%，投资利润和钓鱼则各占15%和5%。剩下的1%案件则涉及假印花税证书和伪造税务文件等。

在退税骗局中，骗子一般冒充当局发电邮给受害者，指受害者之前多缴税款，能获得退税。电邮一般会附上一个网站链接，受害者一旦点击，就会被转接到一个冒充税务局的钓鱼网站，从中选择从转账卡或信用卡办理退款。

假网站会要求受害者提供转账卡或信用卡资料和一次性密码（OTP）。骗子得逞后，受害者一般只有在察觉转账卡或信用卡出现未经授权的交易才惊觉上当。

在投资利润骗局中，骗子会声称与税务局、虚拟货币投资公司或金融机构有关联，误导受害者以为他们的投资利润须要缴税。骗子一般上通过聊天应用或电邮，以不同理由如避免罚款等，催促受害者尽快付费。受害者可能被指示通过特定的电子钱包付款，过后才发现上当。

在钓鱼电邮骗局中，骗子冒充税务局电邮受害者，指他们报税时出现错误，要求他们立即缴付额外税务，或者重新报税避免罚款。电邮同样会附上钓鱼链接盗骗受害者资料。在一些案件中，骗子也有可能要求受害者提供个人银行户头相关资料。

税务局：不以电邮发送个人税务相关通知或信件

税务局指出，当局不会以电邮方式发送任何涉及个人税务信息相关通知或信件，纳税人可通过政府税务网站（myTax Portal）查询相关税务事宜。公众也不应提供任何个人、信用卡或银行户头资料，或听从指示转账，一旦坠入骗局应立即报案。