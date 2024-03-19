全福基金会与联合国儿童基金会筹款 援助加沙儿童和家庭

全福基金会与联合国儿童基金会合作组织筹款活动，为受影响的加沙儿童及家庭提供医疗、救济和住所等形式的援助。

全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）星期二（3月19日）发文告说，加沙近期发生的事件造成人员死伤惨重、基础设施遭严重破坏；估计有170万人流离失所，超过加沙总人口的一半，其中一半是儿童。这些儿童因无法获得干净水源、食物及卫生设施，正受到疾病和营养不良的致命影响。

基金会因此将于3月20日至26日举办线上筹款活动，已从慈善总监（Commissioner of Charities）处获得开展筹款活动的许可。

公众可通过PayNow、筹款平台Giving.sg或银行转账的方式将善款捐给全福基金会，或是开支票给全福基金会或回教理事会（MUIS）。

新加坡全岛的回教堂也将于3月22日设立捐款箱，箱子上会注明“加沙斋月呼吁”（Ramadan Appeal for Gaza），开放给公众捐款。

所有捐款都将通过联合国儿童基金会（UNICEF）转交。联合国儿童基金会正在当地积极开展活动，为灾民及家人提供人道主义援助。根据新加坡税务局（IRAS）的规定，捐款是用于国外慈善用途，因此不能免税。

这是全福基金会为加沙受影响群体举办的第二轮筹款活动。基金会去年10月19日至11月17日举办首轮筹款活动，筹得811万4422元。