圣诺哥渔港商家迁入裕廊 业者看好鱼市前景

在明地迷亚巴刹经营鱼档近30年的李潮顺（64岁），第一次去裕廊渔港进货就收获惊喜。

他高兴地告诉《联合早报》：“我发现这里的水产品价格比圣诺哥渔港便宜20%。”

李潮顺过去一直从位于兀兰的圣诺哥渔港进货，但圣诺哥渔港星期一（3月18日）正式关闭，那里的20多家鱼商搬迁到裕廊渔港继续营业。于是，他当晚深夜驾罗厘到裕廊“探货”。

本地鱼贩一般为了一大早开市，往往前一天午夜就得到批发市场进货，并在次日凌晨四五时，把挑选好的生鲜食材运往巴刹售卖。

李潮顺家住中部一带，开车到圣诺哥和裕廊两个渔港的时间差不多，不过渔港合并拓宽了他的进货渠道。

入驻裕廊渔港的鱼商数量达到130个

目前，入驻裕廊渔港的鱼商数量达到大约130个，而他以前光顾的圣诺哥渔港只有20多个。为了安顿从圣诺哥搬来的鱼商，裕廊渔港自去年开始进行了翻新，还为圣诺哥鱼商特地造了一栋独立批发市场，使裕廊渔港的市场总面积增加十分之一。

从圣诺哥渔港搬到裕廊渔港的商家万隆华和的员工，在开市第一天搭建水缸。 （邝启聪摄）

当日，新建的批发市场里灯火通明，虽然鱼商的商号牌子都还没挂起，但大部分已开始正常运作。

新加坡鱼商总会主席洪维恩（74岁）受访时说，整合后的裕廊渔港将通过竞争进一步提振鱼市。“竞争是好事，这里东西齐全，可以吸引更多人来鱼市场。”

新加坡鱼商总会主席洪维恩说，整合后的裕廊渔港将通过竞争进一步提振鱼市。（邝启聪摄）

在武吉巴督东巴刹营业34年的鱼贩徐永声（67岁）虽然一直从裕廊渔港进货，但已从圣诺哥渔港搬来的商家中物色到另外两三家供货商。

许多从圣诺哥搬来鱼商满意新环境

不少从圣诺哥搬来的鱼商也对新环境感到满意。代表圣诺哥渔港鱼商的榜鹅鱼商公会会长、金顺鱼行老板彭志祥（44岁）告诉记者，他不仅当天卖出500至600公斤海鲜，还结识了很多裕廊渔港的常客，感觉人气比圣诺哥旺。

“随着网购和24小时超市的兴起，本地巴刹生意不如以往，但是人们对于生鲜的市场需求还在，渔港合并有助于鱼贩、鱼商增加销售渠道。”

他还建议商家利用裕廊渔港买家集中的优势，通过对生鱼进行预先处理、送货上门、以及网络销售等多种途径，做成更多生意。

从圣诺哥渔港搬来的旺旺海鲜批发公司经理汪欣（44岁）已在用多种销售模式。他一边低着头盯着一份写得密密麻麻的客户通讯录，考虑着安排送货，一边对记者说：“市场对真空包装食材的需求越来越多。”

此时，他一旁的同事正在用力将生鱼起肉，然后用真空包装机包装，包装后的食材将销往餐馆等全岛各地。

据新加坡食品局，关闭圣诺哥渔港的一大原因，是它过去20多年的海鲜交易量持续下降——从2000年的1万5000多公吨到2022年的不到2800公吨，去年的交易量仅占全国总量约2%。圣诺哥渔港关闭后，它所在的土地及码头将回归国有。

早在2020年6月，食品局就宣布将关闭圣诺哥渔港的计划，并把圣诺哥鱼商迁至裕廊渔港，以便让鱼商和顾客集中在同一个地点批货做买卖。

如今，裕廊渔港是本地唯一一处国内外渔船停靠的码头，以及生鲜鱼市的批发市场。去年所有进口海鲜中，大约15%在裕廊渔港进行，主要通过海运，但也有通过空运和陆运后到裕廊渔港进行交易的。