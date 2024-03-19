涉助前男友自杀案件续审 殡葬业女老板曾向警员撒谎

殡葬公司女老板助前男友自杀案续审。被告在庭上供证时称，她曾告诉到场警员，死者是因心脏问题死亡，但警员检查后觉得死因可疑，再度询问被告时，她才坦承死者是自杀身亡。警员这时再问被告是不是谋杀了死者，被告回答道，“他是一个强壮的人、大个子，我没对他做任何东西。”

城市殡葬服务（City Funeral Singapore）老板娘徐雪彬（41岁）被指于2020年5月16日下午，在勿洛水池路第145A座的多层停车场，协助前男友魏俊祥（32岁，音乐创作人）吸入氮气自杀，过后销毁证据，妨碍司法公正。

面对两项控状的被告否认有罪，法官星期一（3月18日）裁定她表面罪名成立，案件星期二（19日）续审。

被告在辩方律师引证下说，她在案发当天下午4时开货车来到停车场时，死者已经断气。她便从对方车上取出用来装氮气桶的宜家袋子，把袋子丢弃后联系医生和家属。

被告称，死者生前曾要求她隐瞒真相，跟家人说他死于心脏问题，她因此告诉医生和家属，死者疑是因心脏问题而死。

医生问被告怎么确定死因时，被告说不知道。医生到场后证实魏俊祥已死，被告跟着报警。

员工把涉案氮气桶载走

庭上透露，在警方抵达前，被告找来一名员工开车到现场，两人交换车辆，员工将她原本使用的货车开走，把涉案的氮气桶和装有死者电脑的绿色纸袋一并载走。被告则改用员工开来停车场的车。

被告说，警员抵达后，她起初向警员谎称死者是因心脏问题死亡。警员事后检查遗体，觉得事有蹊跷，于是再度质问被告。被告这才把警员带到远离死者家属的地方，向警员坦承死者自杀身亡。

警员跟着追问被告，死者如何身亡，被告是不是谋杀对方。被告回说死者强壮、大个子，她没对他做任何事。

被告称，她当时思绪混乱，甚至一度忘记自己拿走了死者的手机，直到警员拨打对方号码，手提袋传出手机铃声时才想起。

被告也说，警员事后再次质问她到底还忘记了哪些事，被告这才想起货车上的物品，于是便联系员工把货车开回现场。

针对涉案的氮气桶，被告在供证时多次强调她从未动过该氮气桶。

辩方问被告，她为何如此肯定没有动过氮气桶时，被告说氮气桶是铁做的，非常重，她有背伤，因此不会去扛任何重物。

案件星期三（20日）续审，辩方已于星期二下午完成对被告的提问，接下来将由控方盘问被告。被告目前以10万元保释在外。