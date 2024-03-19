汽车QR码通关首日顺畅 多数公众反应佳

兀兰和大士关卡采用扫描QR码通关的第一天，受访公众对新措施反应正面，大多数人在通关前，甚至在前一晚就设好QR码，试用这个无须出示护照的快速通关新程序。

《联合早报》记者和摄影记者3月19日（星期二）早上到兀兰关卡实地了解通关情况，两个通关柜台在半个小时内至少有30辆车子使用QR码通关。这些车子无论车内人数多寡，多数都能在一分钟内顺利通关，通关时间比平时快。

记者和摄影记者也亲自体验了通关程序。在扫描护照生成团体QR码后，来到出境柜台启动MyICA mobile应用，扫描已设置好的QR码。在听到“哔”的一声，移民局人员对照面部信息之后就能通关，整个过程只需大约30秒。

据现场观察，新措施实施后，移民与关卡局人员还是可能在必要时要求部分乘客出示实体护照核实。

欧海利（70岁，退休人士）在前往关卡的路上才设置QR码。他认为应用的界面简单易懂，使用也很方便，只要用手机的相机扫描护照就能输入信息，年长人士一看就懂。“这对年长人士也很方便，希望未来会有越来越多人使用。”

每月至少进新山一次的冯雅善（76岁，退休人士）说，他从新闻报道得知这项新措施后，特地到民众联络所请工作人员帮忙下载应用和输入自己的个人资料。“我不熟悉页面，通关时手忙脚乱，无法在应用中找到已经设置好的QR码，最后只好用护照通关。”

柜台人员事后递过一张中文版宣传单，方便冯雅善根据宣传单上的步骤自行设置QR码。

维达尼（Widani Bin Adam，50岁）受访时说：“前后大约一分钟我就顺利通关了，这个体验非常棒。这是我往返两地20多年以来，体验最好的一次。”

他说，平时一家五口得用五到七分钟通关，新措施虽能省下不少时间，但车子到了新山关卡还是会塞，希望马国的关卡也能实施类似措施。

上午11时左右，不少车辆在通过兀兰关卡后还是堵在新山关卡前。（关俊威摄）

10多名驾车进入马来西亚的驾车者当中，有两三人还是使用实体护照，有些是因为临时决定进新山玩，所以来不及设置，有些则不清楚新措施已经启用。

跟三名朋友出游的黄德发（60岁，保安人员）用了QR码，但同车友人还是选用实体护照。“因为临时决定出行，我来不及把同行友人的资料输入，下次会提早把资料都填进去。”

从事航空业的李靖心（25岁）说，一家人很少到新山玩，没有留意到是新措施实施的第一天。“使用者很快通关，相当方便，下次会帮爸妈设置好，一起用QR码通关。”

目前新加坡居民已经可以在MyICA应用中，使用Singpass自动填写护照信息来生成QR码。这包括公民、永久居民和长期准证持有者。

移民局也安排多名工作人员在入境柜台处向开车人士派发传单，鼓励他们采用QR码通行。（关俊威摄）

旅客仍需携带实体护照

移民局在脸书发贴文提醒公众，通过陆路关卡入境的外国旅客仍须填写电子入境卡（SG Arrival Card）；由于新山关卡仍得通过入境柜台，旅客还是必须携带实体护照；用户可生成个人或团体的QR码，同一辆车上的乘客可以两者（QR码或护照）结合使用。

曾经到访新加坡的外国旅客，也可通过MyICA应用的内置相机功能，扫描护照的生物数据页底部、最后两三行的机读栏目（Machine Readable Zone，简称MRZ）字符，自动生成QR码。新加坡人也可以这么做。

至于首次和使用不同护照通关的旅客，则照旧得出示实体护照办理出入境手续，过后再次通关时才能选用扫描QR码的选项。

移民局预计，新措施实施后，四人共乘一辆车将可节省约20秒的通关时间，10人共乘一车则可省下约一分钟。