维文：巴权力机构冷静应对 有助控制战事与重建方针

外交部长维文医生说，以哈冲突若进一步在中东扩散将造成严重后果，巴勒斯坦权力机构所展现的冷静有助控制战事，让当局可以从长计议巴勒斯坦的未来。新加坡除了为加沙提供紧急人道援助，也会继续支持巴勒斯坦的长远发展。

维文星期一（3月18日）从约旦首都安曼乘车经侯赛因国王大桥，并通过以色列边检进入巴勒斯坦权力机构总部拉姆安拉（Ramallah）。他先后会见了巴勒斯坦总理阿什提耶（Mohammad Shtayyeh）、候任总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa）、副总理兼外交部长马勒基（Riad Malki），以及情报局局长法拉杰（Majed Faraj）。

外交部长维文医生（左）星期一在约旦河西岸城市拉姆安拉（Ramallah）的巴勒斯坦投资基金会办公室，会见巴勒斯坦候任总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa，右），隔窗眺望拉姆安拉市区全景。穆斯塔法将组建一个新的专业技术官僚政府，筹备巴勒斯坦战后治理事宜。在场的还有巴勒斯坦投资基金会首席通讯官阿瓦德（Awad Duaibes）。（海峡时报）

巴勒斯坦地区现分为西岸（West Bank）和加沙，分别由巴勒斯坦权力机构和哈马斯管治。

哈马斯和以色列自去年10月7日发生冲突至今已超过五个月，国际社会正努力促成双方达成谈判协议，但进展曲折缓慢，加沙地区的人道灾难日益严峻。

维文在结束与巴勒斯坦权力机构领导人会面后接受媒体访问时说，所有人都希望双方能至少达到人道主义停火，但至今还未达成协议。

以哈冲突的动荡局势也开始在区域扩散，哈马斯的盟友黎巴嫩真主党和也门胡塞武装分别在以黎边界和红海水域展开攻击，使得中东局势进一步恶化。

维文对此说，这是巴勒斯坦权力机构所担忧的。“他们自冲突爆发以来都保持冷静，非常令人敬佩。随着冲突持续五个多月，这份冷静对控制战事至关重要。”

然而，也有不少巴勒斯坦人批评当局在冲突中“无所作为”，不能促进以哈之间的协商。

阿什提耶领导的政府今年2月宣布辞职，由候任总理穆斯塔法成立一个新的专业技术官僚政府，筹备战后治理事宜。

穆斯塔法目前是巴勒斯坦投资基金会主席，同时担任总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）的经济顾问。

哈马斯和以色列早前分别公布对巴勒斯坦的重建和治理方针，涉及巴勒斯坦整合与两国方案等敏感且复杂的事项。维文认为，有关当局须展开“有创意和勇敢的设想”，规划巴勒斯坦日后的治理模式，并启动经济发展。

维文说：“巴勒斯坦人很清楚地意识到，这是一项繁重的任务。”

维文重申我国在公共部门与数码领域 对巴权力机构支持

对此，维文重申新加坡在公共部门和数码治理领域，对巴勒斯坦权力机构的支持。

我国2022年在拉姆安拉成立新加坡代表处，向当地提供更多技术援助。目前已有超过700名巴勒斯坦权力机构的官员，参与了我国的培训和深造课程。

维文说，新加坡将探讨增加为巴勒斯坦提供的技术援助，加速当地发展。