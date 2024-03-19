365防癌教育协会与爱恳癌症中心推出免费子宫颈抹片检查

即日起至5月31日，符合条件的25岁至69岁女性可接受免费的子宫颈抹片检查。

365防癌教育协会星期二（3月19日）发文告说，协会与爱恳癌症中心（Icon Cancer Centre）联手推出名为“#My1stPapTest”的免费子宫颈抹片检查活动。这也是365防癌教育协会第七次为低收入者提供一年一度免费的健康和癌症检查。

除了年龄须介于25岁至69岁，参与者也须持有蓝色或橙色的社保援助计划（CHAS）卡和有过性行为。

文告说，#My1stPapTest采用的是一种液基细胞学检查，与传统的巴氏涂片相似。收集子宫颈细胞后，它将被放入液基溶液中，以便在分析前更好地保存样本。这种先进的筛查技术能更好地检测出异常细胞，并提高结果的准确度。

子宫颈癌在女性最常见的癌症中排名第10，死亡率在新加坡排名第八。每年有200多名女性被诊断患有子宫颈癌。

365防癌教育协会助理总监苏玮文说：“我们决定将#My1stPapTest纳入365防癌教育协会的免费健康和癌症检查中，因为子宫颈癌是高度可预防和可治愈的，所以提高公众的意识和加强宣导非常重要。”

有意接受检查的公众，可到365防癌教育协会的网站报名，网址是www.365cps.org.sg/events/screeningcampaign/my1stpaptest/。想要支持这项活动的公众，也可通过筹款平台Giving.sg和Give.asia捐款。