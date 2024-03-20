17年风雨不改往返农场 只为环绕绿野花香

“蓝天白云，鸟语花香！”

问胡姬山庄（Orchidville）农场员工何秀金（56岁）有什么能耐，可以在“鸟不生蛋”的地方，待上足足17年时，她爽快地回答。

何秀金曾做过餐馆领班，2007年经朋友介绍到万礼胡姬山庄的“绿野仙踪”（Forrest）餐馆打工。

2012年，胡姬山庄这个本地最大的胡姬花农场，须让路给地铁汤申—东海岸线的总车厂，便搬到现址双溪登加（Sungei Tengah）。农场继续经营餐馆，但已弃花转种菜。

何秀金对雇主忠心耿耿，跟着转换到新地点上班。

她风雨不改，每天骑脚踏车往返农场和防止虐待动物协会外的巴士站，再搭巴士来回位于德惠的住家。

除了餐馆的打扫和清洗，弄热和包装食物也是她的日常工作。周末碰到承办大型晚宴的日子，她和同事总忙得不可开交。

餐馆每个星期一休息，其他六天都供应午餐，但星期六和星期天因为人潮多，也兼卖早餐，农场还特地办小市集，何秀金得卖食和卖菜。

“到这里的客人多数非常随和，可能周围都是树林，像甘榜，他们的心情也特别轻松吧！一些客人，还带宠物来用餐。”

何秀金喜爱猫狗，农场养了九年的三色猫妮妮前年失踪，她难过万分，还贴告示出赏金，希望好心人带妮妮回家，“妮妮非常友善，常送客人到停车场，客人也很爱她。我还想着她。”

讲起农场的四只狗狗，她如数家珍，“妈妈叫狗狗，我们在这里开荒时，它就已经出现，我们猜它至少15岁了。它的三个女儿叫Money，Dollar和Coin Coin，我们几个员工取的，也养了大概10年。”

除了跟四犬“打成一片”，她工余还跑去跟黑嘲鸫（Black Catbird）“交流”。

公鸡啼，鱼儿游，狗耍乐。

简朴田园生活融入工作的那种乐趣，是城市人难以体会的。