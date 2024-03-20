控方不提控费沙 警方发劝诫信规劝熟悉议员应有行为

涉嫌拒绝回答国会特权委员会的问题，工人党副主席费沙接到警方劝诫信，但没有被提控。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星于星期二（3月19日）上午约11时在国家法院面控后，总检察署和新加坡警察部队紧接着发表联合文告，表明已完成调查有关毕丹星和费沙在特权委员会听证会上行为不当的指控。

担任阿裕尼集选区国会议员约13年的费沙（48岁），被指拒绝回答特权委员会有关盛港集选区前议员辣玉莎撒谎事件的相关问题。国会2022年2月将他和毕丹星交由总检察署调查，以考虑是否应对他们在听证会上的行为提起刑事诉讼。

根据联合文告，控方在考虑了所有证据后，决定不提控费沙。尽管如此，警方征询控方意见后，星期一（18日）向费沙发出劝诫信，规劝他熟悉国会（特权、豁免和权力）法令对议员应有行为的要求，并避免做出任何可能违反这项法令的行为。费沙已确认收到劝诫信。

工人党受询时说，费沙暂不会做进一步声明或回应。

对于费沙没有被提控，新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》采访时推测，总检察署根据现有证据，评估认为提控费沙非审慎之举，因为可能不足以有力地立案 。

但他提醒，不能假定任何人拒绝回答国会委员会的问题都没有关系。“国会（特权、豁免和权力）法令和国会议事常规（Standing Order）规定所有被国会委员会（包括特权委员会）传召的人，要回答委员会问他们的问题。”

陈庆文说，拒绝回答问题可能构成妨碍国会委员会的工作，每起案件要根据具体事实来定夺。“因此，我不建议把费沙的案例当作有用的先例。”