明年底前居家慈怀疗护名额增五成满足需求

许多临终患者希望在家里走完人生最后路程，卫生部将在明年底前，增加可接受居家慈怀疗护，以及住院和接受日间临终关怀服务的名额，满足这方面的需求。

居家慈怀疗护名额将从现有的2400人提高50%至3600人；住院和接受日间临终关怀服务的名额，也会分别增加15%及12%，增至300张病床及140人。

卫生部长王乙康星期二（3月19日）为楼高17层的陈笃生医院综合医疗护理中心（TTSH Integrated Care Hub）主持开幕仪式。他在致辞时，宣布上述消息。

王乙康指出，自去年推出更新版全国慈怀疗护策略后，已取得一些进展。初步迹象显示，越来越多临终患者是在医院以外走完人生最后路程，政府与各界还可以为这样的需求做得更多。更新版疗护策略通过多管齐下，让临终患者更有尊严地与家人告别，也通过提高津贴，减轻患者与家人的财务负担。

随着津贴增加和有更多的资源，提供居家慈怀疗护的机构，也逐渐扩大规模，为更多患者提供服务。去年7月，约有2000名患者能接受居家慈怀疗护，当局预计到今年底会增至2800人，明年底再升至3600人。

王乙康理解扩大服务规模并非易事，因为需要更多资金、人力、设备和有效的管理监督。“尽管如此，需求正在增加，工作很紧迫，我希望业者，特别是提供居家慈怀疗护的业者，能尽快采取行动，尽可能满足更多患者的愿望。”

卫生部拨2300万元 助病患租借医疗器材

有意选择在家走完人生路程的患者，一般患有末期疾病如癌症末期。他们需要各种医疗器材协助减轻症状和改善生活质量，但部分临终患者可能面对一些困难，例如无法及时租用辅助设备如电动病床、制氧机等、难以负担高昂租用费的问题。

为此，卫生部将拨款2300万元，通过设备租用计划（Equipment Rental Scheme，简称ERS）来减轻患者的负担。新计划将在今年10月前推出，预计未来三年，可让1万2000名接受居家慈怀疗护的公民受惠。

到时符合条件、经诊断寿命少过一年，正在接受慈怀疗护的患者，可向公立医院以较可负担的费用，租用在家使用的医疗器材。王乙康举例，出院后的病患在获得最高额的津贴后，每周支付约100元就可租用医用病床和制氧机；若自行购买，可能要耗费超过2000元。

统一公立医院临终出院程序 由受训医护人员处理出院手续

鉴于各医院对临终患者出院有不同的处理方式，卫生部也统一公立医院的临终出院程序，并安排经过培训的医护人员处理这类出院手续，希望让患者更顺利地出院，及在过程中为患者家人提供更多支援。

支援措施还包括从今年第四季起，改善慈怀疗护津贴框架，根据每月人均家庭收入和住屋年值，让临终患病公民可获得至少50%的津贴，最高可达80%。

另外，从今年2月起，住院临终患者终身健保的索赔顶限提高，普通疗护的每日索赔顶限从250元增至460元，专科疗护则从350元增至500元。以个人保健储蓄支付居家慈怀疗护和日间临终关怀服务的终生赔偿顶限，也已取消。