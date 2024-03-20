国会特权委员会：辣玉莎证词可靠 毕丹星言行矛盾

盛港集选区前议员辣玉莎和两名工人党干部，在2021年召开的国会特权委员会听证会上的供证，与工人党秘书长毕丹星、党主席林瑞莲和党副主席费沙对事件的描述有明显出入。委员会最终选择相信辣玉莎。

辣玉莎2021年8月3日在国会谎称，三年前陪性侵受害者报案，办案警员对受害者做出不实评论。特权委员会针对此事召开听证会，并在过程中发现毕丹星、林瑞莲和费沙供证时都有不当行为，更指毕丹星是引导辣玉莎重复谎言的主导者，有在宣誓下作伪证之嫌。

委员会认为，辣玉莎针对2021年8月8日、10月3日和4日与工人党领导开的三场会议，陈述属实并可信。三名工人党领导的证词则与辣玉莎有明显出入。

委员会说：“三名资深工人党领导声称他们要辣玉莎澄清事实，但这个说法与他们的实际行为有明显出入。他们为自己的作为（和无作为）以及自相矛盾的行为尝试作出解释，但并不可信。”

经过两年的调查，毕丹星于星期二（3月19日）被控两项控状，指他在向特权委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述，抵触国会（特权、豁免和权力）法第31(q)节条文。控方也在控状中，提供听证会的相关供证记录。

第一项控状是有关毕丹星2021年向特权委员会供证称，他同年8月8日召集林瑞莲和费沙，与辣玉莎一起开会时，要辣玉莎在国会上澄清谎言。控状指他涉嫌蓄意作伪证。

辣玉莎当时向特权委员会供证说，毕丹星在会面时当着林瑞莲和费沙的面，叫她“把事情带进坟墓”。会面后她很快发短信给秘书助理罗佩颖和党干部纳登，转述这句话。

不过，毕丹星否认说过这样的话，并指辣玉莎供证时说谎。他坚持自己有要求辣玉莎为自己的言行负责。

但在特权委员会看来，辣玉莎在会后快速发出短信，是个明确指标，显示辣玉莎说的是真话。而且罗佩颖和纳登的证词与辣玉莎相符，两人都认为毕丹星等领导没有明确指示辣玉莎澄清谎言。委员会觉得，罗佩颖和纳登是诚实的证人。

第二项控状则是有关毕丹星2021年12月10日和15日，向国会特权委员会供证时作伪证，称自己同年10月3日与辣玉莎谈话时，要她承认自己在国会上撒谎。

根据辣玉莎的供证，毕丹星当时与她会面时告诉她，隔天国会开会可能提到她说谎的事，如果她选择不澄清，他不会对她做出评判。

罗佩颖和纳登之后约见毕丹星时，也亲耳听到毕丹星说出“不会做出评判”。他们同样把这句话解读为，党领导授意辣玉莎继续隐瞒事实。

不过，毕丹星说，这句话的意思是如果辣玉莎承担责任，他不会加以评判。但辣玉莎否认听过毕丹星这么说，并于10月4日在国会重复谎言。

特权委员会2022年2月10日，向国会提呈300多页建议报告，总结调查结果和提出惩处建议。委员会说：“毕丹星看来是主脑，是8月8日后谎言没有立即得到澄清，以及辣玉莎10月4日重复谎言的主要原因。他是唯一指导辣玉莎10月4日在国会应该怎么做的工人党领导。”

至于林瑞莲和费沙，委员会当时认为他们在案件中扮演了“相对附属的角色”。