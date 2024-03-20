毕丹星被控作伪证 五点看懂来龙去脉

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星，星期二（3月19日）上午在国家法院被控，引起关注。《联合早报》梳理事件的来龙去脉，以及接下来值得关注的后续发展。

毕丹星为何被控？他面对哪些控状？

盛港集选区前议员辣玉莎2021年8月至10月，三度在国会撒谎，事件交由国会特权委员会处理。特权委员会2021年12月针对辣玉莎国会说谎一事，展开总计31小时的听证会。

在传召了八名证人，评估各方的供证后，特权委员会2022年2月10日向国会提呈建议报告，指毕丹星和工人党副主席费沙在接受问话时行为不当，建议把两人交给总检察署调查。其中，毕丹星被指作伪证。

国会特权委员会2021年针对盛港集选区前议员辣玉莎（背对镜头者）在国会撒谎一事，召开听证会展开调查。委员会成员包括：蔡厝港集选区议员黄文鸿（面对镜头左起）、工人党后港区议员陈立峰、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、永续发展与环境部长傅海燕、时任国会议长陈川仁（主席）、国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞。（gov.sg视频截图）

毕丹星共面对两项控状，指他在向国会或国会委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述，抵触新加坡国会（特权、豁免和权力）法第31(q)节条文：

第一项控状是有关毕丹星于2021年12月10日，向国会特权委员会供证时，称他同年8月8日，与工人党主席林瑞莲和费沙开会时，要辣玉莎在国会上澄清谎言。控状指他涉嫌蓄意作伪证。

第二项控状则是有关毕丹星于2021年12月10日和15日，向国会特权委员会供证时作伪证，称他同年10月3日与辣玉莎谈话时，要她承认自己在国会撒谎。控状指他涉嫌蓄意作伪证。

接下来会发生什么事？

毕丹星在2021年12月15日出席有关辣玉莎国会撒谎事件的国会特权委员会听证会。（gov.sg视频截图）

由于毕丹星不认罪，决定抗辩，案件展期至4月17日举行审前会议。

律师出身的毕丹星在庭上说，他会委任律师，因此要求案展四周。

毕丹星的议员职务会否暂停？

毕丹星面对两项控状，控方只要求法庭对每项控状处以罚款，而不要求监禁。法律专家指出，即使毕丹星的两项控状都罪成，他会否失去议员资格，取决于单一控状的最高刑罚。因此，就算最终被定罪且罚款，他也不会失去议员资格。

根据国会（特权、豁免和权力）法令第36(1)(b)节条文，毕丹星若被定罪，可被判监禁最长三年，或罚款最高7000元，或两者兼施。

总检察署星期二答复媒体询问时说，毕丹星是否有罪，留待法庭裁定。如果他被判有罪，控方将要求法庭对每项控状处以罚款。不过，总检察署强调，如果毕丹星罪成，惩罚应由法庭决定。

根据我国宪法，国会议员在新加坡或海外法庭被判罚款少于1万新元（或对等币值），或监禁不超过一年，不会丧失国会议席，各项罪状或罚款不会相加。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》访问时说，根据宪法，议员会否丧失资格视罪行有多严重而定，因此规定的罚款或监禁条文，是以一项罪名而论，不是各项总和。换言之，一人如果因触犯交通规则而多次被罚款，也不能把所有罚款额加起来，以决定他是否会丧失议员资格。

执政党人民行动党星期二也发声明说，行动党议员不会在法律诉讼期间，要求暂停毕丹星的议员职务。

国会领袖英兰妮2022年2月，曾在国会就国会特权委员会的建议报告提出两项动议，分别涉及如何处置盛港集选区前议员辣玉莎，以及毕丹星、林瑞莲和费沙。她当时说，毕丹星向委员会撒谎，以及说谎的情况，比辣玉莎的来得更加严重。（gov.sg视频截图）

行动党组织秘书傅海燕在声明中说，国会必须严格处理任何有不当行为的议员，但暂停议员职务是一项严重的举措，必须按照适当的法律程序和正义原则进行。“国会不应预先判断诉讼结果。”

毕丹星出庭后在脸书发文，强调自己会在所有法律程序完成之前，继续履行国会议员和市镇理事会理事的所有职责，这包括接见选民、走访选区、做家访，以及派发工人党党报《铁锤》等。

毕丹星现为阿裕尼集选区议员，也是阿裕尼—后港市镇会理事。

为何控方不提控费沙？

工人党副主席、阿裕尼集选区议员莫哈默费沙，2021年出席关于辣玉莎撒谎的国会特权委员会听证会供证。（gov.sg视频截图）

费沙2021年出席关于辣玉莎撒谎的国会特权委员会听证会时，多次拒绝回答问题，控方在考虑了所有证据后，决定不提控他。

尽管控方不提控，警方在征询控方意见后，星期一（18日）向费沙发出劝诫信，建议他熟悉新加坡国会（特权、豁免和权力）法第31(q)节条文对国会议员应有行为的规定，并避免做出任何可能违反法令的行为。

费沙已确认收到劝诫信。

陈庆文受访时推测，总检察署可能认为，根据现有证据，提控费沙既不是“审慎之举”，也不符合公众利益。

毕丹星被控会否影响来届大选？

下届大选最迟必须在2025年11月举行。针对现在提控毕丹星是否意味着我国大选即将来临，或是会影响各政党在大选中的表现，陈庆文说，这起案件已调查超过两年，调查员也了解公众对案件的关心和涉及的政治敏感度，选择提控，更重要的是为了清楚传达一个信息，即议员不可滥用在国会发言的权力或撒谎。

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授受访时说，提控毕丹星的时间点不理想，因为执政党目前面对许多挑战，包括生活费高涨、易华仁涉嫌贪污、前国会议长出轨退党等形象问题，如果毕丹星被判有罪，年轻选民可能把毕丹星看作受到政治迫害，在来临大选转而同情毕丹星，甚至其他反对党。

比尔维尔星也说，年轻选民倾向于较有怜悯之心、公平待人的政治人物，他们通常对反对党比较宽容。因此，毕丹星倘若因这起案件失去议员资格，估计会引起年轻选民的极大反弹。