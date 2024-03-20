陈笃生医院综合护理中心开幕 成中部地区护理服务枢纽

从为患者量身定制的康复护理，到扩大慈怀疗护至非癌症病患，再到专属的失智症病房，拥有608张床位的陈笃生医院综合医疗护理中心正式开幕，成为中部地区的护理服务枢纽。

卫生部长王乙康星期二（3月19日）为楼高17层的综合医疗护理中心（Integrated Care Hub）主持开幕，这也标志着诺维娜健康城发展蓝图第一阶段顺利完成。

新综合医疗护理中心旨在通过全方位的护理服务，为病患日后康复出院重返社区和住家，提前做好准备。

位于大楼内的陈笃生医院康复中心，提供专科康复服务，并使用高科技复健器材和协助复健的虚拟实境（VR）仪器，帮助中风患者、脑部和脊髓伤者、截肢者走向康复之路。

其中拥有五张床位的本地首个机器呼吸辅助康复部门，配有专业设备和专属团队，为须要依赖机器辅助呼吸的病患提供康复治疗，并成功让病患的平均住院时间，显著减少约三个月，从原本的约七个月降至四个多月。

在医护人员细心照料后出院的刘昌兴（71岁），去年8月骑电单车时跌倒失去意识送院，之后肺部感染积水，医生一度告知家人，他须长期依赖呼吸机度日。

在接受了肺部手术之后，刘昌兴的情况有所好转，去年10月从陈笃生医院的加护病房，转入机器呼吸辅助康复部门。医疗团队为他量身定制复健计划，如监测他呼吸机中的氧气浓度，以及训练他自主呼吸。刘昌兴去年11月顺利出院，无须依赖呼吸机。如今他已能够独立吃饭、行走，几乎回归了正常生活。

临终慈怀机构托福园 三楼层经营70张床位

此外，去年10月迁至综合医疗护理中心的临终慈怀机构托福园，在新大楼的三个楼层经营70张床位，为有需要的患者提供及时、高效的慈怀护理服务。

托福园与陈笃生医院团队合作，通过综合慈怀护理计划，让更多末期疾病患者可尽早由陈笃生医院转介至托福园住院，或是接受日间或居家护理服务，让患者能够与亲人共度更多美好时光。

71岁的肺癌末期患者郑二源今年1月住进托福园病房，住院期间他喜欢看电视，也积极参与院方举办的各项活动。

比起在家，郑二源更希望生命的最后一段时光在托福园病房内度过：“我怕自己在家摔倒，所以还是选择住进来，身体疼痛时也会有护士来照顾、提供药物。”