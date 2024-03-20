陈笃生医院综合护理中心开幕 成中部地区护理服务枢纽

卢慧菁

发布 /
发布 / 2024年3月20日 12:01 AM
卫生部长王乙康（左）和中区市长潘丽萍到位于综合医疗护理中心内的慈怀机构托福园病房，慰问住院的肺癌患者郑二源。托福园义工也带来宠物狗，希望通过让患者与宠物互动，为他们带来一些慰藉。 （吴先邦摄）
卫生部长王乙康（左）和中区市长潘丽萍到位于综合医疗护理中心内的慈怀机构托福园病房，慰问住院的肺癌患者郑二源。托福园义工也带来宠物狗，希望通过让患者与宠物互动，为他们带来一些慰藉。 （吴先邦摄）

字体大小:

从为患者量身定制的康复护理，到扩大慈怀疗护至非癌症病患，再到专属的失智症病房，拥有608张床位的陈笃生医院综合医疗护理中心正式开幕，成为中部地区的护理服务枢纽。

卫生部长王乙康星期二（3月19日）为楼高17层的综合医疗护理中心（Integrated Care Hub）主持开幕，这也标志着诺维娜健康城发展蓝图第一阶段顺利完成。

新综合医疗护理中心旨在通过全方位的护理服务，为病患日后康复出院重返社区和住家，提前做好准备。

位于大楼内的陈笃生医院康复中心，提供专科康复服务，并使用高科技复健器材和协助复健的虚拟实境（VR）仪器，帮助中风患者、脑部和脊髓伤者、截肢者走向康复之路。

其中拥有五张床位的本地首个机器呼吸辅助康复部门，配有专业设备和专属团队，为须要依赖机器辅助呼吸的病患提供康复治疗，并成功让病患的平均住院时间，显著减少约三个月，从原本的约七个月降至四个多月。

在医护人员细心照料后出院的刘昌兴（71岁），去年8月骑电单车时跌倒失去意识送院，之后肺部感染积水，医生一度告知家人，他须长期依赖呼吸机度日。

在接受了肺部手术之后，刘昌兴的情况有所好转，去年10月从陈笃生医院的加护病房，转入机器呼吸辅助康复部门。医疗团队为他量身定制复健计划，如监测他呼吸机中的氧气浓度，以及训练他自主呼吸。刘昌兴去年11月顺利出院，无须依赖呼吸机。如今他已能够独立吃饭、行走，几乎回归了正常生活。

临终慈怀机构托福园 三楼层经营70张床位

此外，去年10月迁至综合医疗护理中心的临终慈怀机构托福园，在新大楼的三个楼层经营70张床位，为有需要的患者提供及时、高效的慈怀护理服务。

托福园与陈笃生医院团队合作，通过综合慈怀护理计划，让更多末期疾病患者可尽早由陈笃生医院转介至托福园住院，或是接受日间或居家护理服务，让患者能够与亲人共度更多美好时光。　

71岁的肺癌末期患者郑二源今年1月住进托福园病房，住院期间他喜欢看电视，也积极参与院方举办的各项活动。

比起在家，郑二源更希望生命的最后一段时光在托福园病房内度过：“我怕自己在家摔倒，所以还是选择住进来，身体疼痛时也会有护士来照顾、提供药物。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容