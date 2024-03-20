毕丹星若定罪罚款 未必丧失议员资格

毕丹星面对两项控状，控方只要求法庭对每项控状处以罚款，而不要求监禁。由于每一项控状的最高罚款是7000元，法律专家指出，即使毕丹星两项控状罪成，他也未必因此失去议席，因为是否失去资格，取决于单一控状的最高刑罚而不是总罚款额。

根据宪法，议员在新加坡或海外法庭被判罚款少于1万新元（或等值外币），或监禁不超过一年，不会丧失国会议席，各项罪状或罚款不会相加。

总检察署回答媒体询问时说，控方已经让毕丹星知道，基于现有证据和整体案情，他若罪成，控方将要求法庭对他的两项控状罚款。不过，总检察署强调，最终裁决由法庭裁定。根据第36(1)(b)节条文，毕丹星面对最高7000元罚款，和或监禁最长三年。

毕丹星是国会反对党领袖、工人党秘书长，也是阿裕尼集选区议员。他星期二（3月19日）上午被控上法庭，两项控状指他向国会或国会委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述。毕丹星选择不认罪，案件展期至4月17日举行审前会议。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》访问时说，相信控方是根据案情轻重和收集到的证据来提控，如果要求监禁，惩罚可能过于严重。

陈庆文指出，根据宪法，导致议员丧失资格的是罪行的严重程度，因此罚款或监禁，是以单一罪名而论，不是各项总和。换言之，一人如果因触犯交通规则而多次被罚款，也不能把所有罚款额加起来，以决定他是否丧失议员资格。

此法有前例可循。1975年，前环境发展部政务部长黄循文被控涉嫌受贿总值约84万元。他面对五项控状并被定罪，四项控状各判坐牢六个月，一项判处三年监禁。他上诉后，三年监禁的控状撤销，其余四项维持原判。按《宪法》第29条规定，当时只有被判坐牢超过12个月或罚款超过2000元，才会丧失议员资格。黄循文因此没有失去议席。

至于现在提控毕丹星是否意味着各政党在来届大选的表现会受影响，陈庆文说，这类带有政治敏感的案件，在任何时候提控都无法避嫌。重要的是，调查工作超过两年，调查员也了解案件受人关注和涉及的政治敏感度，因此选择提控，是为了清楚传达一个重要信息，那就是议员不可滥用在国会发言的权利或撒谎。

陈庆文认为，目前，这案件对我国的政治格局影响不大，毕丹星也可能被判无罪。虽然毕丹星和工人党都不愿让此案成为包袱，但工人党会全力支持毕丹星，以“一切照旧”的态度来应对。

陈庆文也不认为这次提控会影响执政党的形象，因为毕丹星是否有罪，是由法庭裁定的，而且司法必须公正不阿，凌驾于任何人之上，不应被政治化。

他说，毕丹星如果被判有罪，对个人形象和工人党的声誉将是一大打击，而毕丹星必须面对后果，包括工人党是否考虑让他继续担任秘书长。

学者：毕丹星若失去议席 或引起选民极大反弹

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授则认为，提控毕丹星的时间点不理想，因为执政党目前面对许多挑战，包括生活费高涨、易华仁涉嫌贪污、前国会议长出轨退党等形象问题，如果毕丹星被判有罪，年轻选民可能把毕丹星看作受到政治迫害，在来临大选转而同情毕丹星，甚至其他反对党。

比尔维尔星也说，年轻选民倾向于较有怜悯之心、公平待人的政治人物，他们对反对党比较宽容，当执政党出现任何错误时不会容忍，却对反对党的过失常说“他们经验不够，给他们多些时间学习”。因此，毕丹星倘若因此失去议席，估计会引起年轻选民的极大反弹。

国大研究员穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）博士也有同感。他说，毕丹星如果丧失议员资格，料会引起人们对执政党的不满。由于大选最迟须在明年11月举行，人们难免会对这个时候提控反对党领袖有所联想，而穆斯塔法相信总检察署并非刻意选在这个时候提控毕丹星，而是为突出诚实供证的重要性。他也认为，无论毕丹星是否被定罪，在工人党的支持者看来，他还是能在来届大选中维持“自己是无罪”的政治形象。