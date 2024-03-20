2027年竣工 卫国广场将成新加坡又一重要地标

由滨海湾浮动舞台改建的卫国广场不仅拥有可容纳3万人的环形看台，还设有空中户外泳池、国民服役主题展区等，预计将在2027年竣工，成为新加坡又一重要地标。

卫国广场（NS Square）奠基仪式星期二（3月19日）在滨海湾举行，约400名国民服役人员出席。

李显龙总理在2017年国民服役50周年庆祝活动期间首次宣布将滨海湾浮动舞台（The Float @ Marina Bay）重建为卫国广场，向所有的国民服役人员及他们的家人致敬。

卫国广场将设立一个永久舞台，并专门建造一个延伸至滨海蓄水池的地下室。围绕舞台的环形看台的悬臂结构跨度达25米，在东南亚属首例，可容纳约3万个座位，让观众从多视角欣赏舞台上的表演。

除了举办大型国家和社区活动，如国庆庆典和滨海湾跨年倒数活动等，卫国广场也会用于举办音乐会、文艺表演和体育赛事等公共活动。

国防部长黄永宏医生在奠基仪式上致辞时说：“卫国广场将是一个全新的设施，它建立在我们作为一个国家所共同拥有的丰富传统和历史遗产的坚实基础之上。”

国防部长黄永宏医生（左二）与卫国广场董事会主席林明彦（左一）一同观看广场的全景模型，了解广场的设计与建造思路。（曾坤顺摄）

黄永宏指出，新加坡武装部队和内政团队的强大取决于组成团队的人，而战备军人构成了我国作战部队的主体。“如果没有国民服役人员的坚守与承诺，我们的部队就不可能强大，我们的威慑力也会丧失。”

他说，卫国广场旨在为战备军人及家属提供一个场所，让他们享受多年来所保卫的新加坡的和平与繁荣。

善用独特滨海地点 融入社区体育设施

广场也将善用独特的滨海地点，融入适合各年龄层的各种社区体育设施，如健身房、设有嬉水区的空中户外游泳池，以及水上运动中心等。公众不仅能进行皮划艇和划龙舟等活动，还可以在海滨美景旁享用美食。

在卫国广场内，公众不仅能进行皮划艇和划龙舟等活动，还可以在海滨美景旁享用各类美食。（国防部构想图）

卫国广场也设有国民服役主题展览区，分为横跨两层楼的沉浸式空间，以及可欣赏城市海滨风景线的观景廊。展览区通过各种多媒体平台和硬件设施展现我国武装部队、警察部队和民防部队人员的故事，以及他们所作出的贡献。

卫国广场设有国民服役主题展览区，通过各种多媒体平台和硬件展现我国武装部队、警察部队和民防部队人员的故事。（国防部构想图）

新加坡第三师参谋长陈康伟上校受访时说，自新加坡独立以来，国民服役一直是新加坡国防的基石。世界各地发生的冲突进一步凸显保卫国家、保护亲人的重要。

陈康伟从军12年后仍继续担任战备军人。他说：“这让我能够参与指导下一代，就像我的前辈和导师激励我继续保卫新加坡一样。”

谈及对卫国广场的期待，他说：“有了这个广场，我们可以向家人朋友讲述自己的服役经历，一起参与新设施的多项活动。广场成为一个象征性地标是对国民服役人员努力的认可。”

将采多项可持续举措 节能减排

为促进节能减排，卫国广场的建设工程将采取多项可持续举措来减少能源消耗，包括安装太阳能光伏板绿色屋顶、采用节水设备以及注重雨水收集等。

卫国广场超过八成区域采用自然通风或机械通风，以减少空调能耗；其余区域也将利用滨海湾区域供冷网络的空调系统，通过高效的中央冷冻水系统来节约能源。

广场的建筑屋顶将广栽绿植，以起到滞留雨水、提高隔热、减少城市热岛效应的作用。