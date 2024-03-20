毕丹星现身工人党总部开例会 议程无涉诉讼

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星与其他几名工人党议员，星期二（3月19日）傍晚陆续现身工人党总部。毕丹星面对现场媒体提问时始终神情自若，不发一语。

毕丹星于星期二上午被控两项控状，指他在2021年向国会特权委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述，抵触新加坡国会（特权、豁免和权力）法第31(q)节条文。他在庭上表示不认罪。

傍晚6时54分，阿裕尼集选区议员毕丹星，抵达芽笼路701号Teambuild Centre四楼的工人党总部。其他身兼工人党中委的议员，如陈立峰、费沙、蔡庆威、林志蔚和何廷儒也陆续抵达。他们都没对现场采访的媒体记者发言。

工人党前秘书长刘程强在晚上8时左右抵达总部。（陈斌勤摄）

工人党前秘书长刘程强则在晚上8时左右抵达总部。他受访时告诉记者，星期二的会议是每月定期举行的，毕丹星面控一事不在会议议程上。

至于对毕丹星面对的控状有何看法，刘程强说毕丹星已在个人脸书发表声明，他不便多谈，也不能代表党答复。

经过约两小时的会议，毕丹星与同僚们在晚上9时10分步出工人党总部所在的大楼。毕丹星再次婉拒受访，之后驱车离开。

陈立峰离开时则简单说明，工人党主席林瑞莲人在国外未能出席，而整场会议都没有讨论毕丹星面控一事。工人党议员严燕松目前随外交部长维文医生一行到安曼出差。

阿裕尼集选区居民：更看重毕丹星平日对居民态度

针对毕丹星被控，多数受访阿裕尼集选区居民说更重视毕丹星平时对居民的态度，也有居民说，关键是生活不受事件影响。

居民罗秀珍（58岁，家庭主妇）说，区内有很多老居民，也有不少新搬来的居民，很难断定居民怎么看待毕丹星被控一事。

“毕丹星不是第一个被控上庭的政治人物，只要不对居民的生活带来影响就好，我只希望生活安稳，谁当议员都一样。”

经营药行约30年的郭姓老板（60岁）常看到毕丹星在区内走动，认为他尽力改善居民的生活，颇得人心。

住在勿洛蓄水池路一带近30年的颜耀南（64岁，送货员）也说，毕丹星和他的团队积极与居民互动。“我不太在意他被控的情况或其他政治因素，我看重的是他对于居民的态度……我不是只支持毕丹星，而是整个工人党团队。”

盛港集选区前议员辣玉莎2021年8月至10月三度在国会撒谎，事件交由特权委员会处理。特权委员会经过总计31小时的听证会、传召工人党领导人等人供证后，2022年2月向国会提呈建议报告，指毕丹星和工人党副主席费沙在接受问话时行为不当，建议把两人交给总检察署调查。