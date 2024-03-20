涉国会特委会撒谎控两罪 毕丹星不认罪

涉嫌向国会特权委员会撒谎，国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星面对两项控状，他在庭上不认罪。

2011年起担任阿裕尼集选区议员的毕丹星（47岁），会否因此案失去议席，备受关注。但总检察署在毕丹星面控后不久，发声明指出控方将要求法庭对每项控状处以罚款，而不是监禁。

我国宪法规定，被判有罪，且监禁不少于一年，或罚款不少于1万新元的国会议员会失去议席。由于毕丹星单一控状的最高罚款不超过1万元，受访法律专家认为，他即使罪成，预计不会因此失去议席。

法律程序完成前 毕丹星继续履行议员和市镇会理事职责

毕丹星于星期二（3月19日）上午约11时在国家法院面控，他尚未委任代表律师。总检察署则派出两名主控官拉马萨米（Sivakumar Ramasamy）和陈妍伶。

星期一上午刚接到出庭通知的毕丹星，星期二上午独自现身国家法院大厦。开庭后，主控官说已准备好让毕丹星认罪，毕丹星神情镇定地告诉法官：“我不认罪。”

他要求四周时间来委任律师，案件展期至4月17日举行审前会议。毕丹星面控后在脸书发文说，在法律程序完成前，他会继续履行议员和市镇会理事的所有职责。

盛港集选区前议员辣玉莎2021年8月3日在国会谎称陪同一名性侵受害者到警局报案，并指受害者遭警方不当对待。她在10月4日两度重复谎言，直到11月1日才承认说谎。

事件后来交国会特权委员会处理。特委会进行了总计31小时的听证会后，向国会提呈建议报告。国会于2022年2月通过了特委会建议，辣玉莎罚款3万5000元，毕丹星和工人党副主席费沙交由总检察署调查。

两项控状指毕丹星2021年12月向特委会作伪证，触犯了国会（特权、豁免和权力）法令第31(q)节条文。第一项控状，指毕丹星2021年12月10日接受特委会盘问时，谎称同年8月8日与辣玉莎、党主席林瑞莲和费沙开会（简称会议）时，要辣玉莎“在某个时候”向国会澄清谎言。

控状附上特委会成员，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉盘问毕丹星的摘录。唐振辉提到辣玉莎称党领导在会议上让她“把事情带进坟墓”，毕丹星形容这“非常不准确，完全是谎言”。他也反对辣玉莎称党领导在会议上授意她继续隐瞒事实，辩说他当时是叫辣玉莎向父母坦白曾遭性侵。

第二项控状指毕丹星2021年12月10日和15日向特权委员会供证时，谎称他同年10月3日向辣玉莎传达，若国会隔天提起事件，就要澄清谎言。

根据控状附上的盘问摘录，毕丹星称他10月3日告知辣玉莎，若她“承担责任和作主”，他不会对她“加以评判”。然而唐振辉指出，辣玉莎的解读是，无论她做任何决定，毕丹星都不会对她“加以评判”。

根据国会（特权、豁免和权力）法令第36(1)(b)节条文，任何人违反这项法令，可被判罚款最高7000元，或监禁最长三年，或两者兼施。

总检察署发言人答复媒体询问时说：“正如我们告知毕丹星先生的那样，控方立场是，根据现有证据并考虑到整体案情，毕丹星先生若罪成，我们将要求法庭对每项指控处以罚款。”

控方不提控费沙

至于在听证会上，多次拒绝回答问题的费沙，控方在考虑所有证据后，决定不提控他。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时认为，在宪法下，议员资格是否被取消，应看单项罪名的刑罚，而不是各项罪名的刑罚的总和。