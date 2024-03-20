黄循财：传统媒体发展显著变化 公众仍愿为优质内容付费

传统媒体包括报纸和电视的生态因为互联网和社交媒体的发展而出现了显著变化。不过，公众对优质内容的需求依旧较高，也愿意为这些内容付费。

副总理兼财政部长黄循财星期二（3月19日）在英语新闻台CNA的25周年晚宴上致辞时说，今时今日的媒体环境大不相同。电视被串流（streaming）取代，各地报纸在挣扎，主要刊物也不如从前。

“互联网和社交媒体带来了更多竞争，让更多优质内容可在线上获取。这些内容由非常具创意的创作者提供，并直接推送给世界各地的观众。”

黄循财说，业界担心观众的专注力越来越短，认为他们要的只是一分钟的视频，也不愿意为优质内容付费。“我不觉得这完全正确。事实上，各地观众对优质内容的需求依旧较高，愿意为这些内容付费。”

他举例说，若要了解世界的地缘政治变化，不必只局限于报纸或电视新闻，也可以通过付费读取不同平台如Substack或Medium的高质量学者专家分析。“这种由下而上的创作者经济，正在蓬勃和快速地发展。”

黄循财说，传统媒体模式行得通是因为它们把不同服务绑定在一起，包括低利润和一些高利润的产品。“坦白说，新闻是个低利润的生意，但媒体也有高利润的环节，如生活时尚产品。这一切被巧妙地组成一个配套，再通过共同的分销平台推出。”

他指出：“过去这行得通，但互联网和社交媒体带来的竞争已经彻底打破这个模式。这就是为什么各地的媒体公司都面对巨大的压力，得适应这些新的现实状况。不过，要找到一个可行的新商业模式并不简单。”

例如，美国有线电视新闻网（CNN）在2022年推出串流应用CNN+，但一个月后因成效不理想而终止服务；《华盛顿邮报》也在数码转型投入大笔金额，但因成果有限而得裁员。

政府将尽力防范假信息 媒体业者也须负起责任

黄循财说，在竞争激烈和分散的媒体环境中，总会因压力而做出某种妥协，即为吸引眼球，制作引人点击和耸人听闻的内容。他提醒：“你必须抗拒这一点，继续维持高标准。”

他也提到，“半真实”和具误导性的内容日益泛滥，很不幸的，这些内容的传播速度比平淡无奇的真实快。随着时间推移，网络假信息会越来越难应对，尤其当它借助了人工智能的时候。政府会尽力防范这些威胁，但媒体业者也要负起责任。

“严谨有力的事实审查，依旧是我们对抗误导性和假信息的最好方法。在这过程中，我们应该用科技来辅助。”

CNA星期二宣布会在今年内，分阶段通过不同平台包括电视、网站和YouTube，把品牌扩展到北美、加拿大和英国。它也计划在深圳开设新分社，以及可能增派更多特派员到北京和上海分社，以加强在中国的报道。

此外，CNA将从4月起，在平日傍晚6时推出一小时有关东亚的新闻节目。

在人工智能的使用方面，CNA新的印尼文网站会利用同新加坡科技研究院研发的人工智能翻译工具，把报道翻译成印尼文后交给编辑审查，然后上传网站。CNA应用也增设新功能，用人工智能生成新闻概述。