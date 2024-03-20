炒完最后一盘粿条 老摊主送院骤逝

掌舵老字号福记炒粿条近50年，第二代摊主炒完最后一碟面收摊时突心脏病发，送院抢救不果，星期二（3月19日）撒手人寰，享年70岁。

宋炎成于1978年与妻子结婚后，从岳父手中接过摊位，过去46年来以炒粿条养大两名儿女，并在2018年搬到白锡熟食中心经营至今。

记者星期二晚上走访灵堂，遗孀陈女士、儿子宋玮麒（38岁）和女儿宋玮麟（39岁）受访时难掩情绪，多次在记者面前落泪。女儿说，星期一（18日）晚上10时半接获通知，说父亲收摊时突感不适。

“听那边的人说，看到我爸爸不舒服，头晕坐下，然后他就拿手机解锁叫别人打给我丈夫，可是当时他根本讲不到话，是别人转述的。我听到电话后急忙赶去摊位，但他已经送去医院。”

她说，父亲送院后，情况并未好转，在隔天凌晨时分离开人世。她透露，父亲生前并无病痛，只是在年后曾申述感冒，以及因咳嗽引起的胸痛，近期也无法快步行走。

不太和顾客开玩笑 因为要记很多订单

回忆起父亲生前点滴时，一家人称，父亲为人低调谦虚，在他们眼中他风趣幽默，但对顾客却板起脸来，显得严肃。

“父亲就是one man show（一个人包到完），和顾客不太开玩笑，因为他需要记得很多订单，而且他是一盘一盘炒，也不会出错。”

女儿说，父亲每天风雨不改，骑着电单车开摊，直到近几年因视力减弱，而改搭公交车，每晚乘搭末班车回家，连巴士车长都认得他。”

宋炎成的灵堂设于武吉巴督西5道第388A座的多功能礼堂，23日出殡。

完整报道，请翻阅2024年3月20日的《新明日报》。