电动脚车起火 烧毁巴刹三摊位

电动脚踏车电池起火，车尾的便携式煤气罐爆炸，火星飞溅，殃及附近三个摊位。

惹兰红山第112座巴刹星期二（3月19日）下午5时许发生火患。

事发时一辆电动脚踏车停在巴刹一个蔬菜摊外一两米处的支撑柱旁，根据摊位闭路电视拍下的画面，电动脚踏车后部先是冒烟，接着车尾和储物袋着火狂烧，整辆车瞬间被大火吞噬。在脚踏车零件炸飞后，火势不久就波及到旁边的摊位，画面随后也几乎被黑烟和火光遮盖。

新加坡民防部队接报赶到现场，用水枪灭火。

据初步调查，火患很可能由电动脚踏车的电池引起，附近三个摊位遭损毁，无人受伤。

记者星期三（3月20日）走访事发地点，据观察，三个被烧摊位分别是两个相连的蔬菜摊，以及一个酿豆腐摊。

两蔬菜摊的摊主李先生（57岁）受访时透露，这里的摊位大多只营业半天，自己星期二下午接到通知到场时，摊位已被大火、浓烟笼罩。

“期间还多次传出爆炸声。”

据知，现场找到几个烧到变形的便携式煤气罐，是通常用在火锅炉的气罐，相信事发时放在涉事电动脚踏车的储物袋里，燃烧后引爆破。

李先生说，电动脚踏车下方的地砖被炸裂，上方挂着的新年装饰被炸飞，而他的摊位也烧成焦黑，里面的冰箱、电子秤等设备，以及食材都损坏。

蔬菜摊贩损失上万元 星期四设临时摊位

蔬菜摊贩损失上万元，星期四（21日）设临时摊位。

李先生说，两个摊位应该要三四天后才能恢复运作，设备、食材损失，加上无法营业的收入损失，总金额估计过万元。

他也说，附近不少熟食摊所需的蔬菜都由他供应，因此他打算星期四在摊位外临时摆卖，免得大家没菜吃。

酿豆腐摊摊主汤女士（60岁）则说，三台冰箱等器材被烧坏，损失达五位数。

完整报道，请翻阅2024年3月20日的《新明日报》。