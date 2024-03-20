煽动暴力针对李总理 无业男入狱四个月

日本前首相安倍晋三遭枪击逝世时，一名男子趁机在不同新闻评论区留言，煽动对李显龙总理暴力相向，被判坐牢四个月。男子承认自己因健康问题找不到工作，但他选择迁怒政府和总理。

被告江志健（译音，46岁）星期三（3月20日）在国家法院承认一项通过电子通信发文煽动暴力的控状，同一天开始入狱服刑。

根据案情，2022年7月8日下午2时许，江志健在家中使用手机浏览亚洲新闻台脸书网页时，看到关于日本前首相安倍晋三遭枪击的新闻。他于是在新闻评论区以英文留言说“请有人对我们的总理做同样事情”，煽动人们对李总理使用暴力。

同天下午4时至5时，江志健看到李总理在他个人脸书网页发文表示对安倍遭枪击的新闻感到震惊，贴文也附上一张李总理与安倍的合照。江志健决定在这则贴文留言说“如果你走得正，不怕别人暗算你。可是你不是”。

约一个小时后，江志健在雅虎新加坡脸书网页看到安倍逝世的消息，他也以英文留言说“你的好朋友LHL很快会和你在一起”，而“LHL”指的是李显龙。

江志健落网后承认他不喜欢新加坡政府，他称自己因为健康欠佳一直找不到稳定工作，因此“要找人怪罪”，于是决定迁怒政府，而李总理正是政府的领导人。调查也发现，在发生安倍被枪击事件约一个月前，江志健也在社交媒体平台上，发表煽动对李总理使用暴力的言论。

控方：刑罚须起保护作用 避免政府人员受恐吓

控方在判刑陈词中指出，法庭在本案中所判处的刑罚必须足以起保护作用，免让政府人员尤其是高官受到恐吓；任何人对政府有所不满，应以有礼貌的方式或通过正确渠道表达意见。江志健通过代表律师求情时则称，他对自己的行为感到后悔，并且已接受辅导以改过自新。

卡玛拉（Kamala Ponnampalam）法官下判时指出，法庭必须对这类利用社交媒体平台煽动暴力的行为给予严惩，阻遏其他人犯下相同罪行。