研究：儿童不健康生活方式 患高血压前期风险高三倍

当家长和监护人忙于工作和日常琐事时，有时难免会给孩子更多屏幕时间或吃快餐等。但是，日积月累的生活习惯，若不以矫正，会从小影响孩子的健康。

一项新纵向研究表明，儿童从小养成的生活方式会随着时间推移而持续下去，并最终增加他们在童年后期各项健康指标不良的风险。

这个由新加坡国大医学组织、新加坡国立大学、联合竹脚妇幼医院，以及新加坡临床科学研究院联合开展的新加坡健康成长追踪研究（ Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes，简称GUSTO），共有546名儿童参与。

研究人员分别在这些儿童两岁、五岁和八岁时，对他们进行跟踪调查，向他们的监护人收集记录了他们的屏幕时间、体育活动和饮食摄入量等情况。

研究发现了三种不同生活方式的模式轨迹。11%的儿童始终保持健康的生活方式，而18%的儿童始终保持不健康的生活方式；剩余的七成儿童既有健康行为，也有不健康行为。

研究也显示，始终保持不健康生活方式的儿童活动量较少，使用屏幕的时间较长，饮食也较差，特点是水果和蔬菜摄入量低，而超加工食品、零食和含糖饮料等非必需食品摄入量高。

八岁时，尽管这些儿童的体重指数（BMI）和其他孩子相似，他们患高血压前期的风险，比拥有混合生活习惯的大多数孩子高出近三倍，舒张压、空腹胰岛素和甘油三酯（triglyceride）水平也较高。

这群孩子的母乳喂养时间往往较短、父母受教育程度较低、家庭收入较低、母亲在怀孕期间有不良的生活习惯，例如饮食不规律、不运动、睡眠质量差、看电视时间较长和吸烟较多等。

需加大宣传 鼓励更多儿童及父母从小培养各种健康行为

国大苏瑞福公共卫生学院张凤芳副教授指出：“虽然很多孩子至少有一种健康行为，但他们未必拥有整体健康的生活习惯。我们需要加大宣传力度，鼓励更多儿童及父母从小培养各种健康行为。”

长期参与这项追踪研究的张伯瑜（13岁，德明政府中学生）是始终保持健康生活方式的人之一。

他的妈妈庄爱玲（42岁，小学华文教师）不仅帮助他从小养成规律作息和良好的锻炼习惯，还会和他约定电子设备的合理使用时长。

关于饮食习惯，庄爱玲受访时说：“只要周末假日有时间，我们尽量在家煮饭，孩子很懂得欣赏清淡家常菜。虽然长大后，他也有机会接触高油重口味的食物，但不会特别喜欢，我想是习惯使然。”

受访母亲：守护孩子身心健康是一项非常值得投资

她也说，投入时间精力守护孩子身心健康是一项非常值得的投资，在孩子早期建立良好习惯并树立正确价值观，将来能省下许多医疗和社会成本。

新加坡健康成长追踪研究首席研究员钟业成教授也提醒：“生活方式不健康的儿童不一定都会发胖，在测量BMI时，也要测量各种心血管代谢风险指标，以及早发现儿童健康状况不佳的迹象。”