研究：儿童不健康生活方式 患高血压前期风险高三倍

当家长和监护人忙于工作和日常琐事时,有时难免会给孩子更多屏幕时间或吃快餐等。但是,日积月累的生活习惯,若不以矫正,会从小影响孩子的健康。

一项新纵向研究表明,儿童从小养成的生活方式会随着时间推移而持续下去,并最终增加他们在童年后期各项健康指标不良的风险。

这个由新加坡国大医学组织、新加坡国立大学、联合竹脚妇幼医院,以及新加坡临床科学研究院联合开展的新加坡健康成长追踪研究( Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes,简称GUSTO),共有546名儿童参与。

研究人员分别在这些儿童两岁、五岁和八岁时,对他们进行跟踪调查,向他们的监护人收集记录了他们的屏幕时间、体育活动和饮食摄入量等情况。

研究发现了三种不同生活方式的模式轨迹。11%的儿童始终保持健康的生活方式,而18%的儿童始终保持不健康的生活方式;剩余的七成儿童既有健康行为,也有不健康行为。

研究也显示,始终保持不健康生活方式的儿童活动量较少,使用屏幕的时间较长,饮食也较差,特点是水果和蔬菜摄入量低,而超加工食品、零食和含糖饮料等非必需食品摄入量高。

八岁时,尽管这些儿童的体重指数(BMI)和其他孩子相似,他们患高血压前期的风险,比拥有混合生活习惯的大多数孩子高出近三倍,舒张压、空腹胰岛素和甘油三酯(triglyceride)水平也较高。

这群孩子的母乳喂养时间往往较短、父母受教育程度较低、家庭收入较低、母亲在怀孕期间有不良的生活习惯,例如饮食不规律、不运动、睡眠质量差、看电视时间较长和吸烟较多等。

需加大宣传 鼓励更多儿童及父母从小培养各种健康行为

国大苏瑞福公共卫生学院张凤芳副教授指出:“虽然很多孩子至少有一种健康行为,但他们未必拥有整体健康的生活习惯。我们需要加大宣传力度,鼓励更多儿童及父母从小培养各种健康行为。”

长期参与这项追踪研究的张伯瑜(13岁,德明政府中学生)是始终保持健康生活方式的人之一。

他的妈妈庄爱玲(42岁,小学华文教师)不仅帮助他从小养成规律作息和良好的锻炼习惯,还会和他约定电子设备的合理使用时长。

关于饮食习惯,庄爱玲受访时说:“只要周末假日有时间,我们尽量在家煮饭,孩子很懂得欣赏清淡家常菜。虽然长大后,他也有机会接触高油重口味的食物,但不会特别喜欢,我想是习惯使然。”

受访母亲:守护孩子身心健康是一项非常值得投资

她也说,投入时间精力守护孩子身心健康是一项非常值得的投资,在孩子早期建立良好习惯并树立正确价值观,将来能省下许多医疗和社会成本。

新加坡健康成长追踪研究首席研究员钟业成教授也提醒:“生活方式不健康的儿童不一定都会发胖,在测量BMI时,也要测量各种心血管代谢风险指标,以及早发现儿童健康状况不佳的迹象。”