打击犯罪分子滥用 警方四年来申请注销逾2万条手机电话线

近年来诈骗案激增，不法之徒也滥用本地电话线，进行一系列诈骗活动。为打击这一趋势，警察部队自2020年来，加大申请注销可疑手机电话线力度，从2020年的超过1200条，到2023年超过9200条，四年下来注销了超过2万条电话线。

过去两年，政府推出多个措施，严防海外诈骗电话和短信，但迹象显示，越来越多骗徒转用本地电话卡行骗和非法放贷，甚至开设PayNow等户头接收赃款、创建WhatsApp等聊天应用账户。

为打击此类行为，警察部队反诈骗指挥处与电信公司等多方合作，联手打击和遏制各类诈骗管道空间。自反诈骗中心2019年成立以来，当局若发现一些电话号码或WhatsApp账号涉及诈骗，其中一个做法就是申请终止这些手机电话线，以避免这些号码继续“危害”其他人。

根据警察部队提供给《联合早报》的数据，当局在2020年申请注销超过1200条涉及诈骗案的手机电话线，隔年增至超过3300条；在2022年和2023年，则分别超过6500条和超过9200条。

当局也会举报涉及诈骗的WhatsApp账号，举报量过去四年逐年增加，2020年为超过1万4000个账号；2021年超过1万7300个；2022年则是2万2800个；在2023年，当局举报超过2万9200个账号，四年下来当局举报的WhatsApp账号超过8万个。

除了申请注销电话线和举报WhatsApp账号，警方在2020年至2023年间共展开六次打击非法注册电话卡的执法行动，超过20人被逮捕归案，并有超过80人正协助警方调查。

警方发言人也说：“在这些人中，超过10人已因涉嫌非法注册预付（prepaid）或后付（postpaid）电话卡被控上法庭。”

政府拟新法遏制本地电话卡滥用行为

除了严格执法，政府也拟订立新法，来遏制不法分子滥用本地电话卡行骗。国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授3月7日在国会为执法与其他事务（Law Enforcement and Other Matters）法案提呈一读。这项法案拟定，以欺诈手段协助注册本地电话卡的零售商也将受严惩，相关高管或职员可被判坐牢。

警方发言人指出，当局将不遗余力打击任何可能间接助长非法活动的手机商家。参与这些非法活动者，都将接受法律制裁。

公众也应该采取相应的措施，避免间接参与任何形式的犯罪活动。例如，应避免购买预先注册的预付或后付电话卡，或将电话卡出售给陌生人。到商店办理注册电话卡手续时，也应小心提防自己的个人资料被商家或店员借机滥用。

