五业者竞标争当史密斯街“总租户”

牛车水史密斯街片区竞标吸引五方业者竞争成为“总租户”，其中参与竞标的业者包括挂牌餐饮业者ABR控股公司、牛车水商联会，以及本地上市的媒体娱乐公司午言媒体。新加坡土地管理局网站资料显示，五家参与竞标的业者的竞标价格从月租5万3000元至18万元不等。

土管局、新加坡旅游局和市区重建局去年11月底联合发出史密斯招标书，竞标于星期三（3月20日）上午11时截止。成功竞标的业者会是史密斯街“总租户”，负责综合管理史密斯街11号至37号的单数门牌店屋，以及属于国有土地的毗邻步行街。

午言媒体以每月18万元最高价竞标

五家竞标业者中，以每月18万元最高价竞标的是午言媒体（NoonTalk Media）。公司的执行董事和总裁是本地艺人许振荣，持有公司62.55%的股权。

许振荣接受《联合早报》采访时说，牛车水项目是他和团队的“心头肉”，因为他们对牛车水充满感情。许振荣曾以主持人的身份参与过许多牛车水亮灯等大型节目。在成立公司后，公司团队承办过许多牛车水的大型活动。

他说，午言媒体公司希望多元化发展，史密斯街的项目提供这样的一个机会，因此公司找了擅于做运营方面的合作伙伴携手竞标这个项目。

许振荣说，公司团队熟悉短视频等线上媒体渠道，可以结合线下运营，带动牛车水人气。“我们的优势在于能够线上、线下结合，而且在媒体、营销等方面更熟悉。”

牛车水商联会也组成一个团队共同竞标，商联会的竞标月租为每月12万3000元。由一名设计师创立的物业管理公司Benlo Venture则以10万8174元月租排名第三，其后是以6万8177元竞标的ABR控股。

ABR是本地老字号餐饮集团，它旗下有西餐馆Swensen’s、娘惹餐馆Chilli Padi以及Season蛋糕店、Tip Top咖喱角等品牌。竞标价格最低的则是一家在碧山和实龙岗各管理两家24小时健身房的管理公司IGYM Fitness。

当局根据价格与质量评估业者提案

竞标公司能否成功获选并不完全取决于他们所提出的竞标价格，当局会从价格与质量两方面评估五个业者的提案：竞标价格占30%、愿意为项目投入的资本占20%，以及项目质量占50%。

根据早前三家政府机构提供的指引，政府希望竞标者提出的方案既能保存历史文化，也能为史密斯街注入全新活力，打造结合传统与现代的空间，例如举办社区活动、引入画廊等创意生活概念店，以及增设服务式公寓或共享居住和办公空间。

史密斯街招标项目的土地面积共约3166平方米，总楼面面积3073平方米。项目租期为五年，五年后可申请延长四年。招标原本在今年2月21日截止，但当局后来把截止日期延后四周至本月20日。根据土管局网站，竞标结果预计于7月15日公布。