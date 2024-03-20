无灰烬冥纸兼顾传统与环保 初创公司推广可持续祭祖

清明节将至，本地初创企业推出采用特别材料制作、焚烧后没有灰烬残留的大面额冥纸，让人们选择以更清洁和可持续的方式祭祖。

初创公司“本”（Base Genesis）星期三（3月20日）发文告，介绍公司新推出的环保冥纸。据介绍，这款冥纸使用硝化纤维素（nitrocellulose）纸张印刷，可保证点燃后完全烧尽，没有残留，比普通冥纸更清洁环保。

这款冥纸的面额高达“一极”（等于10的48次方，即数字单位“1”后有48个零），一张可抵一沓普通冥纸，从而减少人们购买和焚烧冥纸的数量。

创始人：为祭祖提供多一项选择 并非想取代传统冥纸

“本”的联合创始人、本地祭祀用品业者万家香贸易第三代老板张惠胜受访时说，目前这款冥纸还没有进入市场，不过如果公众反应理想，预计今年农历七月前即可推出。

张惠胜说：“我们这款环保冥纸不是想要取代传统冥纸，而是给祭祖的人、特别是年轻一代，提供多一种选择。”

新加坡神料同业商会会长杨昌华受访时指出，目前市面上售卖的冥纸都采用再生纸制作，已属于环保产品的一种。在此基础上，有些厂家会采用更好一些的原料，让燃烧产生的灰烬更少。

“不过更好的原材料意味着价格会更高。人们是否会选择购买更环保的祭祖材料，更多还是取决于预算。”

杨昌华也透露，今年以来祭祖用品的销售情况基本与去年持平，高于冠病疫情期间但仍未恢复至之前的水平。“很多人的想法、祭祖习惯，以及经济状况都在疫情期间发生了变化，比如现在会大买特买的人比以前少很多。”

焚烧冥纸祭祖拜神是华人重要的传统习俗，在每年清明、农历七月和农历新年期间最为常见，但因容易导致邻里烟雾弥漫和环境污染，引起了一些民众的投诉。

也是本地焚烧冥纸规范行动联盟成员的杨昌华认为，相比选择更贵的环保产品，拥有良好的祭祖习惯，如不乱抛冥纸、烧完纸后及时清理等，对于环境保护更重要，也有助于减少邻里投诉。

焚烧冥纸规范行动联盟在2022年成立，通过多个渠道开展相关公民教育活动。社区事务署去年公布的数据显示，2023年农历七月接获的焚烧冥纸投诉同比下跌一成，与2021年相比则减少了21.5％。

线上祭祖热情不高

“线上祭拜”的概念在疫情期间一度流行，这类祭拜方式一般不会焚烧冥纸，因此也被视为更加环保。但随着人们走出疫情恢复正常生活，相关业者观察到这类需求几乎不复存在。

金山永恒生命纪念馆发言人受访时说，虽然他们目前仍提供线上祭拜服务，但今年几乎没有本地人选择这项服务。“绝大多数人还是希望亲自祭拜祖先，一般只有移居海外，或者有亲属在海外想一同祭拜时，才会选择线上服务。”

杨昌华也说，据他了解，本地选择线上祭拜服务的人“非常非常少”。“人们还是觉得亲自去祭拜更有意义，区别可能只是祭拜用品买得多还是少罢了。”